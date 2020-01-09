Каждый пятый британец пьет больше допустимой нормы

Врачи призывают население сократить дозы потребляемого спиртного

Британские врачи выработали допустимый лимит употребления алкоголя в неделю — не больше четырнадцати единиц — то есть пяти пинт пива или семи бокалов вина. Однако каждый пятый британец пьет гораздо больше, пишет Metro News. Благотворительный фонд помощи онкобольным Yorkshire Cancer Research опросил 3 тыс. человек и вывел печальную статистику.

Каждый десятый потребляет определенное количество алкоголя ежедневно, хотя почти половина из них пытается пить меньше. Шесть из десяти опрошенных не знают о существовании лимита по употреблению спиртных напитков, а еще 14% считают, что он равен 21 единице, что на семь единиц больше рекомендуемой нормы.

«На самом деле, почти в любом случае алкоголь может нанести вред вашему здоровью. Он повышает риск развития семи видов раковых заболеваний, включая рак молочных желез и рак кишечника», — утверждает директор Yorkshire Cancer Research доктор Кэтрин Скотт.

Семь из десяти участников опроса заявили, что не слышали о взаимосвязи алкоголя и возникновения раковых заболеваний, но 79% ответили, что не будут из-за этого отказываться от его употребления. В среднем, британцы выпивают дважды в неделю, потребляя девять единиц алкоголя.