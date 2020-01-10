Ikea открывает первый мини-магазин в Лондоне

Для этого компания выкупила торговый центр за £170 млн

В Ikea объявили об открытии первого в Лондоне мини-магазина в 2021 году. Для этого компания выкупила здание торгового центра Kings Mall в Хаммерсмите за £170 млн, сообщает The Evening Standard.

Магазин будет находиться под управлением подразделения Ikea Ingka Centres. В отличие от других магазинов, в новом будут продаваться преимущественно аксессуары для дома, а не мебель, пишет Mirror. Желающие пообедать не будут разочарованы — рядом с магазином откроется и ресторан Ikea со знаменитыми фрикадельками.

Представители компании намерены продвигаться вглубь страны, несмотря на снижающиеся из года в года продажи у больших франшиз. Руководитель розничной торговли и директор по развитию Ikea UK & Ireland Питер Джелкеби прокомментировал: «Открытие нового магазина в центре Лондона знаменует новый шаг в развитии компании. Мы подстраиваемся под меняющиеся привычки покупателей и стараемся стать ближе и удобнее».

В прошлом году Ikea открыли объявили о запуске двух дизайн-студий. Помимо этого, компания открыла на территории Великобритании пять больших магазинов: в Уэмбли, Тоттенхэме, Кройдоне, Лейксайде и Гринвиче.