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Новый посол Великобритании в России прибыла в Москву

Новый посол Великобритании в России прибыла в Москву
Дебора Броннертtwitter.com/ukinrussia

Дебора Броннерт сменила на посту Лори Бристоу

Новый посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Москву с официальным визитом 9 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную группу посольства Великобритании в РФ «ВКонтакте». «Новый назначенный Посол Великобритании в России Дебора Броннерт сегодня прибыла в Россию и вскоре вручит верительные грамоты Министерству иностранных дел, а затем и Президенту России», — говорится в пресс-релизе.

Ее предшественник Лори Бристоу завершил свою работу в посольстве 3 января. В сентябре прошлого года он дал несколько интервью российским СМИ, где заявил о нежелании покидать страну. Бристоу отметил, что ему понравилось в России и он намерен оставаться на связи с друзьями и коллегами даже после отставки.

Дебора Броннерт уже работала в Москве с 2002 по 2005 гг. в качестве советника по вопросам экономики и торговли. С 2011 по 2014 гг. она являлась уполномоченным послом Великобритании в Зимбабве, а с 2017 по 2019 гг. занимала пост Генерального директора по экономическим и глобальным вопросам при МИДе Великобритании, а также была попечителем Британского Совета.

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