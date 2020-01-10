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Дискуссия «Природа зла. Сырье и государство»

Дискуссия «Природа зла. Сырье и государство»

Как добыча и переработка природных ресурсов — меха, древесины, сахара, металлов и, конечно, нефти, — влияют на культуру, историю и политику? Каким образом российская политика последних лет, как и советская политика, связана с сырьем?

Журналист радио «Свобода» и поэт Елена Фанайлова будет говорить об одной из главных книг 2019 года «Природа зла. Сырье и государство» с ее автором — историком и культурологом, профессором Европейского университета во Флоренции Александром Эткиндом.

КОГДА: 17 января в 19:00

ГДЕ: Клуб «Открытая Россия» / The Open Russia Club, 67 Wimpole Street, London W1G 8AP

БИЛЕТЫ: Вход свободный по предварительной регистрации на eventbrite.co.uk

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