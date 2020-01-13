Парламент Северной Ирландии возобновил работу после трехлетнего перерыва

Борис Джонсон и Лео Варадкар прибыли с официальным визитом в Белфаст

Борис Джонсон и премьер-министр Ирландии Лео Варадкар прибыли в понедельник в Белфаст, чтобы отметить восстановление парламента Северной Ирландии и встретиться с новыми министрами, сообщает BBC. Однопалатный парламент возобновил работу после трехлетнего перерыва, вызванного скандалом из-за перехода на альтернативные источники обогрева в январе 2017 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал этот день «историческим» для Северной Ирландии. Новое правительство было сформировано пятью партиями — DUP, Sinn Féin, Alliance, SDLP и UUP. Арлин Фостер, лидер пробританской демократической юнионистской партии DUP, была переизбрана на посту первого министра. Вице-президент проирландской партии Sinn Féin Мишель О’Нил назначена ее заместителем.

Министр финансов Северной Ирландии Конор Мерфи заявил в программе BBC’s Good Morning Ulster, что теперь можно возобновить переговоры о дополнительном финансировании региона, и уже обозначил примерную сумму, которая потребуется на решение проблем в Северной Ирландии, — £1,5 млрд.