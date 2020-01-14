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Концерт Эмина в Лондоне

Концерт Эмина в Лондоне

После успешного выступления в самых крупных городах США в рамках мирового турне 2019-2020 Эмин привезет свое грандиозное поп-шоу в Лондон.

Эмин Агаларов – популярный российский и азербайджанский певец и музыкант, автор песен, предприниматель, народный артист Азербайджанской Республики (2018).

Эмин родился в Азербайджане, рос в России, подростком переехал в США и влюбился в творчество Элвиса Пресли.

В 2011 году Emin по инициативе Дэвида Линча был номинирован на премию «Грэмми» как «Открытие года». В мае 2012-го певец выступил в роли специального гостя на конкурсе «Евровидение». В том же году состоялся релиз альбома After The Thunder, после чего Агаларова пригласили спеть на концерте Дженнифер Лопес в Баку.

В этом году он выпустил свой альбом Good Love, в который вошел хит Got Me Good. В видео он рассказал о своих отношениях с президентом США, спев вместе с двойником Дональда Трампа, Хиллари Клинтон, Марка Цукерберга и Иванкой Трамп. Сам Трамп
также снялся в этом клипе.

В 2017 году Эмин выступил перед 50-тысячной аудиторией на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, став третьим человеком, появившимся на этой сцене после Пола Маккартни и Мадонны.

КОГДА: 3 марта в 20:00

ГДЕ: Troxy, 490 Commercial Road, London E1 0HX

БИЛЕТЫ: £50-200(eventfirst.co.uk)

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