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Сможет ли Меган Маркл получить британское гражданство после переезда за границу?

Сможет ли Меган Маркл получить британское гражданство после переезда за границу?
Фото:Wikimedia Commons

Герцог и герцогиня Сассекские недавно объявили, что намерены отказаться от статуса старших членов королевской семьи и «планируют жить на два дома» – в Северной Америке и в Великобритании. Как эта перемена повлияет на право герцогини на получение бессрочного разрешения на пребывание (ILR)?

Одно из требований, предъявляемых к заявлению о предоставлении бессрочного вида на жительство (ПМЖ), обязывает «заявителя и его партнера иметь намерение постоянно жить вместе в Великобритании» или «у них есть веская причина для отсутствия в стране, которая согласуется с продолжительным намерением постоянно жить вместе в Великобритании». Это означает, что Сассексам необходимо будет подтвердить отсутствие герцогини в Великобритании доказательствами, демонстрирующими «веские основания» для ее пребывания за границей.

Если верны слухи о том, что Сассексы намерены проживать в Канаде подальше от газетчиков, то им будет трудно предоставить доказательства, подтверждающие «вескую причину» пребывания за границей, поскольку законы Канады о неприкосновенности частной жизни не соответствуют стандартам, установленным законами Европейского союза о защите частной информации.

Однако если принц Гарри найдет себе работу в государственном аппарате и станет владельцем обычного дипломатического паспорта членов королевской семьи,  герцогиня сможет находиться за границей в соответствии с положением, которое в виде исключения разрешает это делать служащим Короны. Оно позволяет партнерам британских дипломатов и официальных лиц, находящихся за границей, провести 5-летний период проживания, необходимый для ПМЖ в Великобритании, в стране проживания их партнера. 

Другими словами,  время, которое Меган будет жить за границей, будет засчитываться как время пребывания в Великобритании.

В любом случае и несмотря на это герцогиня все еще может получить ILR, если такое решение на свое усмотрение примет министр внутренних дел страны.

300 дней как камень преткновения

В руководстве об интерпретации иммиграционных правил Home Office есть общее правило, согласно которому «супруга британского гражданина не должна проводить за пределами Великобритании более 270 дней в течение трех лет до подачи заявления на получение британского гражданства». В зависимости от того, как Сассексы планируют «распределить» свое время между этими двумя странами, отсутствие Маркл в Великобритании может стать проблемой, когда герцогиня подаст заявку на натурализацию.

Правила министерства внутренних дел также гласят, что если заявитель превысил допустимые нормы и отсутствует в стране более 300 дней,  при принятии любого решения на усмотрение Home Office он должен показать, что «его место проживания, работа, семья и финансы находятся в Великобритании». 

Тем не менее, без дополнительной информации, помимо первоначального заявления Сассексов, слишком рано и сложно делать выводы о том, каким образом герцогиня сможет обрести британское гражданство.

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