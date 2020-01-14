Закон о посмертном донорстве органов вступит в силу весной 2020 года

Однако отказаться от донорства все еще можно

Каждый год в Великобритании порядка 1,4 тыс. человек становятся донорами органов. Однако количество больных, которым требуется пересадка, только возрастает — по официальным данным NHS, в сентябре 2019 года в списке ожидания на пересадку значились 6,3 тыс. человек.

Ситуация изменится весной 2020 года, когда в Англии и Шотландии вступит в силу новый закон о донорстве органов, «закон Макса и Киры». Согласно новым правилам, донорство органов в случае внезапной смерти человека будет осуществляться по умолчанию, если только он заранее не написал заявление об отказе. Закон назвали в честь девятилетней Киры Болл, которая погибла летом 2017 года. Семья девочки приняла решение отдать ее органы для трансплантации четырем людям, в том числе десятилетнему Максу Джонсону.

Закон распространится на всех лиц старше 18 лет, за исключением тех, кто проживает в Великобритании менее 12 месяцев, несовершеннолетних или недееспособных членов общества. Отказаться от обязательного донорства органов можно — для этого необходимо пройти по ссылке organdonation.nhs.uk и указать все необходимые данные.