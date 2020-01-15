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Балет, поэзия или йога?

Балет, поэзия или йога?
Фото:123rf.com

Начинаем год с нового хобби!

Если вы хотели бы заняться чем-то новым и интересным, но никак не можете определиться, то для вас есть хорошие новости! В Лондоне можно найти хобби на любой вкус абсолютно бесплатно, сообщает портал Time Out. Пробные занятия помогут вам определиться с выбором. Например, вы можете пойти на:

Курсы балета

Если вы до сих пор любите представлять себя на пуантах, французская танцовщица и выпускница Королевской академии танца Энора Триботте поможет вам претворить мечты в жизнь. Первое занятие группы состоится 18 января.

Где: Academy Mews Dance Studios
Ближайшая станция метро: Camden Town
Зарегистрироваться для участия можно по ссылке: www.academydancestudios.com/project/enodanse

Курсы поэтического мастерства

На семинаре Say It Back: Poetry певица и автор песен Элиза Легздина и выпускница университета Восточной Англии по программе Creative Writing Poetry Эффли Джонсон помогут вам написать что-то стоящее. Занятия пройдут 22 и 29 января, а также 5 и 12 февраля.

Где: Pop Brixton
Ближайшая станция метро: Brixton
Зарегистрироваться для участия можно по ссылке: instagram.com/sayitbackldn

Занятия по йоге смеха

15 минут смеха по полезности равны часу занятий на тренажере. Посмеяться вместе с мастером йоги Лоттой Миккельсен можно будет в понедельник, 20 января.

Где: кафе Benk + Bo
Ближайшая станция метро: Aldgate
Зарегистрироваться для участия можно по ссылке: www.benkandbo.com.

Скейтбординг

Для начала занятий необходимо иметь только уверенность в своих силах, а каску и доску для катания вам выдадут на месте! Часовое пробное занятие рассчитано на новичков и состоится 18 января.

Где: House of Vans
Ближайшая станция метро: Waterloo
Зарегистрироваться для участия можно по ссылке: www.houseofvanslondon.com

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