Презентация книги Дмитрия Орешкина «Джугафилия»

Новая книга политического географа Дмитрия Орешкина «Джугафилия: советский статистический эпос» — о том, как с помощью фальсифицированной статистики на протяжении всей советской истории государство манипулировало общественным сознанием.

Кто начал гражданскую войну, была ли индустриализация настолько успешной и необходимой, каковы были отношения Сталина и Гитлера — у всего этого были утвержденные властью версии, и Орешкин показывает, насколько они были несостоятельны.

Дмитрий Орешкин — независимый политолог, публицист, политический географ.

КОГДА: 30 января в 19:00

ГДЕ: The Open Russia Club, 67 Wimpole Street, London, W1G 8AP

БИЛЕТЫ: Вход свободный (регистрация на eventbrite.co.uk)