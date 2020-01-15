Презентация книги Дмитрия Орешкина «Джугафилия»

Новая книга политического географа Дмитрия Орешкина «Джугафилия: советский статистический эпос» — о том, как с помощью фальсифицированной статистики на протяжении всей советской истории государство манипулировало общественным сознанием.
Кто начал гражданскую войну, была ли индустриализация настолько успешной и необходимой, каковы были отношения Сталина и Гитлера — у всего этого были утвержденные властью версии, и Орешкин показывает, насколько они были несостоятельны.
Дмитрий Орешкин — независимый политолог, публицист, политический географ.
КОГДА: 30 января в 19:00
ГДЕ: The Open Russia Club, 67 Wimpole Street, London, W1G 8AP
БИЛЕТЫ: Вход свободный (регистрация на eventbrite.co.uk)
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *