ЕС подтвердил наличие таможенных проверок внутри Великобритании

Но Борис Джонсон утверждает обратное

По словам главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье, соглашение по «Брекзиту» подразумевает наличие таможенных проверок внутри самой Великобритании, сообщает газета The Independent. Товары, ввозимые в Северную Ирландию, будут проверяться так же, как и любые другие, которые ввозят в Великобританию из других стран, и наоборот.

Однако еще до проведения досрочных выборов Борис Джонсон утверждал обратное. По его мнению, никаких проверок внутри страны не будет, а таможенные правила могут ужесточиться только в том случае, если товары направляются из самой Ирландии. Между сторонами возникло недопонимание, которые Мишель Барнье попытался развеять в своем выступлении.

«Осуществление сделки предусматривает проверки и контроль въезда на остров Ирландия, — заявил Барнье во время заседания Европейского парламента. — Я рассчитываю на конструктивное сотрудничество с британскими властями, чтобы обеспечить соблюдение всех пунктов соглашения».

До этого Барнье неоднократно воздерживался от любых высказываний касаемо «Брекзита», поскольку опасался, что его мнение может повлиять на исход британских выборов.