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Мультимедийное научное шоу Ильи Колмановского Homo Mutabilis

Мультимедийное научное шоу Ильи Колмановского Homo Mutabilis

Первое шоу из целого цикла образовательных перформансов. Среди будущих тем – продление жизни, искусственный интеллект, робототехника и другие актуальные вопросы современной науки.

Главный герой спектакля ученый биолог Илья Колмановский расскажет историю бунта против моральных норм и законов, на который пошел китайский генетик Хи Джианкуй, отважившийся редактировать ДНК человека.

Илья Колмановский – биолог, кандидат наук, научный журналист, автор научно-популярных проектов, популяризатор науки.

Возраст – 12+

КОГДА: 9 февраля в 19:00

ГДЕ: The Tabernacle Theatre, Powis Square, W11 2AY Лондон

БИЛЕТЫ: £35-65 (eventbrite.co.uk)

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