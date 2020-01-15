Правительство России ушло в отставку

Об этом объявил премьер-министр Дмитрий Медведев

Правительство России подало в отставку, сообщает информационное агентство ТАСС. Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он объяснил, что решение было принято после объявленных президентом предложений о внесении изменений в Конституцию РФ. По словам Медведева, нововведения внесут «существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной».

15 января Владимир Путин выступил с очередным посланием Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в конституции страны. В частности, президент предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты, передать Государственной Думе право утверждать кандидатуру председателя правительства России. Кроме того, парламент должен будет утверждать всех вице-премьеров и федеральных министров по представлению главы правительства.

Кабинет министров не знал о планах ухода в отставку, утверждает близкий к правительству анонимный источник. Позднее Владимир Путин предложил на должность премьер-министра главу ФНС Михаила Мишустина.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сказали ТАСС в пресс-службе Кремля.