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Выставки, которые надо успеть посетить до конца января

Выставки, которые надо успеть посетить до конца января
Фото: National Gallery

Последние дни! Выставка Antony Gormley In Formation в White Cube

Арт-гид Татьяна Власюк

Выставка монументальных чугунных скульптур  In Formation Энтони Гормли задает вопрос, в какой степени мы – продукт нашей окружающей среды и в какой степени мы ее создаем. Это постоянные размышления Гормли о человеческой природе на фоне промышленного наследия, воплотившегося в вечно изменчивой действительности и знаниях о ней.  

 

КОГДА:  до 18 января, вторник-суббота с 10:00 до 18:00 
ГДЕ: White Cube Mason’s Yard, 25 – 26 Mason’s Yard, London, SW1Y 6BU
БИЛЕТЫ: вход свободный

Последние дни!

«Into the Night: кабаре и клубы в современном искусстве» в Барбикане

Загляните в самые знаковые в мире кабаре, кафе и клубы современного искусства через призму работ художников-новаторов! Выставка охватывает период с 1880-х до 1960-х годов, отмечая креативность пространства, в котором художники, исполнители, дизайнеры, музыканты и писатели собирались, чтобы раздвинуть границы художественного самовыражения.  

фото с выставки

КОГДА: до 19 января, воскресенье-вторник с 10:00 до 18:00, среда-суббота – до 20:00. 23 октября – до 21:00
ГДЕ: Barbican Centre, Silk Street, London, EC2Y 8DS
БИЛЕТЫ: будние дни – £15; выходные – £17

Ансельм Кифер в White Cube

 Выставка объединяет любимые темы выдающегося современного немецкого художника Ансельма Кифера: мифологию, астрономию и историю. Расположенная по всему пространству Бермондси, выставка состоит из масштабной инсталляции и картин, основанных на научной концепции, известной как теория струн. Это математическая модель изучает взаимодействие вселенной и различных форм материи. Таким образом художник наглядно демонстрирует, что все связано между собой в этом мире.

КОГДА: до 26 января, вторник-суббота с 10:00 до 18:00, воскресенье – с 12:00 до 18:00
ГДЕ: White Cube Bermondsey, 144–152 Bermondsey Street, London SE1 3TQ
БИЛЕТЫ: вход свободный 

Die Lebenden und die Toten. 2017 – 18. whitecube.com

 

Портреты Гогена в Национальной галерее

От его ранних работ до созданных уже во Французской Полинезии выставка показывает, как французский художник совершил революцию в портретном искусстве. Добавляя тщательно отобранные атрибуты или помещая модель в особый контекст, Гоген создавал портреты, которые выражали намного больше, чем просто личность человека.  

Christ in the Garden of Olives, 1889. www.nationalgallery.org.uk

КОГДА: до 26 января, ежедневно с 10:00 до 18:00, пятница – до 21:00
ГДЕ: Sainsbury Wing, Trafalgar Square, Charing Cross, London WC2N 5D
БИЛЕТЫ: £22 – в будни, £24 – в выходные; при бронировании онлайн экономия £2

 

«Leonardo: исследование шедевра» в Национальной галерее

Лондонский ответ парижской выставке Леонардо да Винчи, которая проходит в эти дни, – уникальный эксперимент. Выставка посвящена одной картине – «Мадонне в скалах» из постоянной коллекции Национальной галереи.

Выставочные залы превращаются в студию живописца, где эта работа создавалась, и в воображаемую часовню, в которой она должна находиться. Вы проникните в замысел Леонардо да Винчи и через научные исследования раскроете тайны того, как была написана эта работа, а также увидите утраченную первоначальную композицию, скрытую под готовой работой.  

фото с выставки. www.nationalgallery.org.uk

КОГДА: по 26 января, ежедневно с 10:00 до 18:00, пятница – до 21:00
ГДЕ: National gallery, Trafalgar Square, London, WC2N 5DN
БИЛЕТЫ: будние дни – £16, выходные – £18. Покупка онлайн сэкономит вам £2

 

«Люсьен Фрейд: Автопортреты» в Королевской Академии художеств

Более 50 автопортретов Люсьена Фрейда, одного из самых выдающихся британских художников 20-го века, на которых он беспристрастно изучает себя в течение почти семи десятилетий. Почти как свой дед, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, который пытался примирить человека с его головой, Люсьен Фрейд изучал вопрос нормальности в сфере отношения человека к своему собственному телу. А его автопортреты представляют из себя внимательное и детальное исследование процесса старения, когда в итоге в 71 год он предстает перед нами обнаженным, одетым лишь в пару свободных ботинок – великий певец обнаженной натуры 20-го века.  

Lucian Freud, Reflection (Self-portrait), 1965. The Lucian Freud Archive / Bridgeman Images

КОГДА: до 26 января, ежедневно с 10:00 до 18:00, пятница – до 22:00, суббота – до 20:00

ГДЕ: The Jillian and Arthur M. Sackler Wing of Galleries, Royal Academy of Arts, Burlington House, Piccadilly, London, W1J 0BD

БИЛЕТЫ: £16

 

Pre-Raphaelite Sisters в Национальной портретной галерее

Откройте для себя истории «Сестер прерафаэлитов»! Спустя 170 лет после того, как Братство прерафаэлитов представило свои первые картины, эта выставка исследует вклад двенадцати женщин, оставшихся в тени, в это знаковое художественное движение. Демонстрируя знаменитые и новые, порой еще неизвестные работы из государственных и частных коллекций со всего мира, эта экспозиция показывает женщин на фоне картин и раскрывает их творческие роли в последовательном развитии эпохи прерафаэлитов между 1850-ми и 1900 годами. 

Jane Morris painted by Dante Gabriel Rossetti as Proserpine (1874)

КОГДА: до 26 января, ежедневно с 10:00 до 18:00, пятница – до 21:00
ГДЕ: National Portrait Gallery, St Martin’s Place, London, WC2H 0HE
БИЛЕТЫ: £18

 

Выставка работ Bridget Riley в галерее Hayward при Southbank Centre 

Крупнейшая ретроспективная выставка, посвященная творчеству современной культовой британской художницы Бриджит Райли – важнейшей представительницы опт-арта, изучающего оптические иллюзии. Она охватывает все 70 лет ее карьеры. Выставка прослеживает как истоки, так и эволюционирующую природу инновационной практики Райли и объединяет культовые черно-белые картины художницы 1960-х годов, обширные цветные полотна, ранние фигуративные работы и последние настенные росписи.  

Rajasthan, 2012

КОГДА: до 26 января, ежедневно с 11:00 до 19:00, кроме вторника
ГДЕ: Hayward Gallery, Southbank Centre, Belvedere Road, London SE1 8XX
БИЛЕТЫ: £16,50

На фото: Rajasthan, 2012

 

«Свет Рембрандта» в Далвичской галерее

 В год 350-летия со дня смерти величайшего из когда-либо живших и творивших живописцев, крупнейшего представителя «золотого века» голландской живописи Рембрандта весь мир вспоминает его великолепные работы, в которых он сумел передать полный спектр человеческих переживаний и создать свою знаменитую светотень. Выставка посвящена периоду с 1639-го по 1658 год, когда Рембрандт жил в своем идеальном доме в Брестраате в центре Амстердама (сегодня это музей Het Rembrandthuis). В яркой, пронизанной светом студии Рембрандт создал самые исключительные работы. Как бы дополняя истории Рембрандта, рассказанные через его шедевры, освещение и дизайн выставки тщательно подбирались, чтобы погрузить аудиторию в атмосферу того времени. 

Young Girl at a Window, 1645. commons.wikimedia.org

КОГДА: до 2 февраля, вторник-воскресенье с 10:00 до 17:00
ГДЕ: Dulwich Picture Gallery, Gallery Road, London SE21 7AD
БИЛЕТЫ: £16,50

Уильям Блейк в Tate Britain 

Важнейшая фигура эпохи романтизма, почти непризнанный при жизни мятежный британский поэт, художник и гравер, выразитель самых радикальных взглядов своей эпохи до сих пор вдохновляет художников, музыкантов, поэтов и исполнителей по всему миру. Философская и мистическая глубина его работ не оставит никого равнодушным. 

Londres. God Judging Adam. Dieu juge Adam. 1795. flickr.com/mazanto

КОГДА: до 2 февраля, ежедневно с 10:00 до 18:00
ГДЕ: Tate Britain, Millbank, London SW1P 4RG
БИЛЕТЫ: £18

 

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