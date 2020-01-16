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II Международный Евразийский кинофестиваль (ECG Film Festival)

II Международный Евразийский кинофестиваль (ECG Film Festival)

Евразийская творческая гильдия запускает II Международный Евразийский кинофестиваль – ECG Film Festival, который пройдет в рамках британского кинофестиваля Romford Film Festival в Лондоне с 24 по 30 мая.

В 2019 году Евразийский кинофестиваль собрал более 60 фильмов. За пять дней кинофестиваля более 1 500 человек посетили и показали фильмы из разных стран, таких как Казахстан, Россия, Италия, Финляндия, США, Беларусь, Швеция, Германия, Иран, Грузия, Армения, Украина, Узбекистан, Канада и Великобритания – всего 24 страны.

У гостей фестиваля была возможность узнать о евразийском регионе не только с помощью кино, но и благодаря выставкам картин, ремесленничества и книг членов Евразийской творческой гильдии. В рамках Евразийского кинофестиваля ECG прошли показы мод Silk Road Fashion, круглые столы и творческие встречи.

И в этом году у участников фестиваля есть уникальный шанс познакомить мир с произведениями, олицетворяющими связь евразийских стран и народов.

Работы можно подать в следующих категориях:

– Художественный фильм

– Короткометражный художественный фильм

– Анимационный фильм

– Документальный фильм

– Сценарий

– Книжный трейлер

– Музыкальный клип

Кинофестиваль Romford – это ежегодный британский кинофестиваль, в котором принимают участие большое количество экспертов и жителей Лондона.

ECG Film Festival – это площадка для развития кинематографа Евразийского региона. Цель фестиваля –продвижение евразийского кинематографа в англоязычном пространстве и ознакомление евразийских представителей киноиндустрии с профессионалами со всего мира.

Чтобы узнать все условия и подать заявку, пройдите на наш официальный сайт eurasianfilmfestival.uk/

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