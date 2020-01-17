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Классическое гуманитарное образование в Британии

Классическое гуманитарное образование в Британии

Где получить и что с ним делать

Гуманитарные науки, или Liberal Studies/Arts — это образовательная философия, которая зародилась три тысячи лет назад в Древней Греции. Ее целью было и остается воспитание успешных, всесторонне развитых граждан, которые в равной степени проявляет активную жизненную позицию как индивидуумы, так и как члены местного и глобального сообщества. 

Гуманитарные науки до сих пор остаются основой западного образования. В рамках этой программы студенты выбирают основной предмет обучения (major subject), а также посещают обязательные элективные занятия, которые могут быть не связаны с основной специальностью. То есть студенты могут сами выбирать и изучать совершенно различные предметы в зависимости от их интересов. 

В Лондоне получить степень бакалавра в области гуманитарных наук можно в Regent’s University London –единственном независимом некоммерческом университете Лондона. Regent’s известен своим многонациональным коллективом и выгодным расположением в самом центре Лондона – королевском Риджентс-парке в шаговой доступности от Вест-Энда.

У университета своя территория, удивительно красивый учебный корпус, выполненный в классическом британском стиле и свое студенческое общежитие. В Regent’s в рамках факультета Liberal Arts & Humanities студенты могут выбрать специализацию из десяти предметных областей, среди которых  – такие дисциплины, как «международные отношения» (International Relations), «бизнес и менеджмент» (Business & Management), «журналистика» (Journalism), «отношения с общественностью» (Public Relation), «политические науки» (Political Science), «медиа и коммуникации» (Media & Communications), «история искусств» (Art History), «психология» (Psychology), «английская литература» (English), «история» (History).

Помимо основных модулей, каждый студент может выбрать пять дополнительных предметов в год, опираясь на свои увлечения и интересы. Regent’s предлагает более 50 элективных модулей на выбор в самых различных предметных областях, начиная от актерского мастерства и заканчивая обучением иностранным языкам.  Академически сильные студенты могут выбрать два основных предмета и за три года получить степень бакалавра в двух различных областях. 

Чем же хорошо образование Liberal Studies?

Перспективы карьеры

Образование в сфере гуманитарных наук открывает целый ряд возможностей для карьерного роста. Выпускники имеют в своем арсенале не только широкий спектр знаний по различным направлениям, но также и необходимые для успешной карьеры исследовательские навыки, умение документировано оформлять полученный опыт и способность практически выражать и обобщать результаты своей деятельности.  С этой степенью студенты могут стать писателями, журналистами, специалистами по связям с общественностью, юристами, издателями, психологами, специалистами по маркетингу, политическими лидерами, продюсерами, редакторами, предпринимателями. Этот список можно продолжать бесконечно.

Образование в сфере гуманитарных наук также дает возможность студенту в любое время изменить направление карьеры, что особенно важно в обстоятельствах нашей современности.  

Развитие критического мышления

Изучение гуманитарных наук развивает у учащихся навыки критического мышления, а также привносит страсть к обучению на протяжении всей жизни. Студенты изучают интересующие их предметы, сопоставляют их, тем самым создавая интерес к обучению в целом. Они всегда открыты для новых идей, творческих концепций и новых впечатлений, что в свою очередь может заставить их захотеть исследовать, рисковать и пробовать новые вещи. Liberal Studies позволяют сосредоточиться на концепции «как думать» вместо «о чем думать».

Личная реализация

Изучение элективных дисциплин помимо основных дает возможность студентам с широким кругом интересов исследовать различные предметные области. А для некоторых такой подход поможет найти и определиться с тем, что именно их интересует и сделать правильных выбор.

Лидерские качества

Для людей, желающих стать лидерами, Liberal Arts – идеальная программа обучения. Многие всемирно известные люди получили степень бакалавра в области гуманитарных наук, в том числе – Хиллари Клинтон, Эмили Дикинсон и Буррус Фредерик Скиннер. Будущие лидеры должны знать, как быть творческими, инновационными, мотивировать и вдохновлять других. В рамках Liberal Arts студенты учатся критическому мышлению, решению проблем, социальной ответственности, эффективному общению и знаниям. Это навыки, которые отделяют лидеров от последователей.

Широкий диапазон знаний и навыков

Полученные знания и навыки помогают учащимся лучше выполнять свою работу, а также дают им возможность реализовать себя в различных сферах в рамках одного рабочего места. Рынок труда сегодня очень конкурентный, и Liberal Arts – это то, что позволяет людям справляться с большинством проблемных ситуаций. Работодатели гораздо чаще нанимают студентов со степенью в области гуманитарных наук. Студенты могут смотреть на вещи с разных точек зрения, адаптироваться, анализировать и сотрудничать, что дает им возможность мыслить нестандартно и создавать что-то оригинальное. 

Современная программа гуманитарных наук в Regent’s University London направлена не только на получение знаний по выбранным дисциплинам, но учит студентов мыслить иначе, быть креативными, открытыми, гибкими, эффективными и критическими в своем мышлении; она поможет развить много ценных навыков, таких как эффективное общение, управление временем, решение проблем, любознательность, межличностная и личностная психология  лидерские качества, эмоциональный интеллект, личностный рост и осознанность. 

Regent’s University London использует уникальный подход к образованию — студенты поступают в вуз, чтобы познавать новое в комфортной и вдохновляющей обстановке, а, завершая обучение, они выходят на рынок труда с великолепными лидерскими и предпринимательскими качествами, при этом они готовы мыслить и действовать глобально.

В классах обучается не более 15 человек, что позволяет создать сплоченные и доверительные отношения между студентами и преподавателями. Преподаватели знают всех своих студентов по именам и могут уделять им время для личных консультаций. Небольшой и уютный Regent’s University London быстро становится для студентов «вторым домом». В вузе обучаются около 3 500 студентов из 140 стран мира. 

После окончания вуза по специальности Liberal Arts & Humanities студенты смогут работать практически в любой области, которая им нравится. Концепция образовательного процесса, где студент сам выбирает, что именно он хочет изучать, может дополнительно вдохновлять, мотивировать и побуждать узнавать больше о мире. 

Анна Ложкина

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