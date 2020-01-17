Лондонцы добираются до работы быстрее жителей других европейских столиц

Но тратят больше времени по сравнению с жителями других городов Великобритании

Лондонцы тратят гораздо меньше времени на дорогу от дома до офиса, чем жители других европейских столиц, сообщает The Evening Standard. В среднем житель британской столицы добирается до работы за 45 минут, это сравнимо по длительности с Лиссабоном (45 минут), но меньше, чем в Мадриде (46 минут), Афинах (47 минут), Париже (49 минут) или Риме (52 минуты). Рекордсменами оказались немцы — в Берлине они добираются до работы за 43 минуты.

Однако, если сравнивать с другими британскими городами, Лондон оказывается самым медленным. Жители Бирмингема успевают доехать до работы за 44 минуты, шотландцы в среднем тратят 39 минут, а на юго-западе Англии дорога займет всего 34 минуты. 5% лондонцев тратят на дорогу более двух часов ежедневно, еще 18% — от часа до двух. В среднем лондонцы проезжают около одиннадцати километров и проходят пешком чуть меньше 800 метров, чтобы добраться до работы.

Исследование провела израильская компания Moovit, создавшая мобильное приложение для планирования путешествий. Moovit насчитывает более 680 млн пользователей по всему миру; для создания статистики по европейским городам компания собрала находящиеся в открытом доступе данные железнодорожных операторов, автобусных компаний и проложенных пешеходных маршрутов.