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Спектакль «Любовь в футляре»

Спектакль «Любовь в футляре»

Спектакль основан на коротких юмористических рассказах Антона Павловича Чехова, посвященных теме любви и взаимоотношений между людьми. Узнаваемые и вечно актуальные житейские зарисовки, вышедшие из-под пера одного из самых любимых русских драматургов, сложились в удивительно смешную и одновременно трогательную постановку.

Ироничная и бесшабашная, веселая и грустная – такова по убеждению Чехова сама жизнь. Таким получился и аншлаговый спектакль театра Xameleon.

В спектакле играют Вадим Богданов, Олег Сидорчик, Ирина Кара, Влада Лемешевская, Олег Хилл, Женя Леверэт, Алексей Аверкин. Режиссер – Дмитрий Турчанинов, продюсер – Влада Лемешевская, художник по свету – Юрий Галкин.

Продолжительность – 2 часа 15 минут (с антрактом).
Рекомендуемый возраст – 12+
На русском языке с английскими субтитрами. 

КОГДА: 11, 12 и 13 марта в 19:30
ГДЕ: The Cockpit, Gateforth street, Marylebone, NW8 8EH, London
БИЛЕТЫ: £25  ANGLIYA.COM/TICKETS

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