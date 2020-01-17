Приближается самый грустный день в году — Blue Monday

В третий понедельник января у нас больше всего шансов впасть в депрессию

Психологи вывели формулу, согласно которой третий понедельник января — самый грустный и депрессивный день в году. Для расчета учитывались психологические, экономические и метеорологические показатели.

Большие финансовые затраты на организацию Рождества, длительное ожидание зарплаты, короткий световой день и растущие требования руководства на работе сливаются воедино. Именно в этот период времени у людей обостряется стресс и может развиться депрессия.

Несмотря на то, что некоторые ученые считают «грустный понедельник» выдумкой, исследования медицинского центра Smart TMS показывают, что психическое здоровье британцев в январе 2020 года оставляет желать лучшего. 32% говорят, что перестали получать удовольствие от работы, 25% стали чаще отменять планы, чтобы избежать встреч с людьми, а 24% не могут выполнить простейшие вещи — сходить в душ или поспать.

По словам генерального директора Smart TMS Джерарда Барнса, вернуть положительный настрой помогут правильный распорядок дня, своевременное принятие пищи и дневная прогулка. «Эти вещи кажутся незначительными, но их соблюдение улучшает настроение и самочувствие», — добавил Барнс.