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Великобритания не будет депортировать граждан ЕС без статуса settled

Великобритания не будет депортировать граждан ЕС без статуса settled
Фото:123rf.com

Правительство не станет наказывать тех, кто не успел подать заявку

Великобритания не будет депортировать граждан ЕС после «Брекзита», даже если они не успели подать заявку на получение статуса settled, сообщил официальный представитель Даунинг-стрит.

В октябре прошлого года министр по вопросам миграции Брендон Льюис заявил немецкому изданию Die Welt, что граждане ЕС рискуют быть депортированными, если не будут обладать статусом постоянного резидента. Однако в эту пятницу, 17 января он подтвердил, что никаких насильственных действий предприниматься не будет. В интервью BBC Politics East Льюис рассказал, что хотел побудить людей к активным действиям.

Правительство Великобритании заверило в этом и координатора Европарламента по «Брекзиту» Ги Верхофстадта. По мнению последнего, это означает, что и после дедлайна люди смогут подаваться на получение статуса, если «объяснят, почему это было невозможно сделать в срок», пишет BBC.

Согласно правилам, граждане ЕС должны подать заявление на получение статуса settled, чтобы беспрепятственно жить и работать в Великобритании после «Брекзита». Крайний срок подачи заявок — 30 июня 2021 года. На сегодняшний день число обратившихся человек превысило 2,7 млн.

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