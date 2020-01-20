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Муниципалитет Халла готов ввести безусловный базовый доход

Муниципалитет Халла готов ввести безусловный базовый доход
Фото:123rf.com

Власти обратятся к Саджиду Джавиду за разрешением на эксперимент

Халл может стать первым городом в Великобритании, где появится безусловный базовый доход для граждан, пишет The Independent. 16 января местные власти поддержали предложение либерал-демократа Пола Дрейка-Дэвиса и планируют обратиться к министру финансов Саджиду Джавиду, чтобы получить разрешение на эксперимент.

Дрейк-Дэвис заявил в интервью газете The Yorkshire Post, что базовый доход «поможет людям полностью раскрыть творческий и экономический потенциал». «Мы живем в мире с растущей нестабильностью в сфере занятости, из-за чего люди каждый месяц вынуждены выживать и не могут гарантировать безоблачное будущее себе и своей семье. Это нужно менять», — добавил он.

С внедрением безусловного базового дохода каждый взрослый будет получать от £50 до £100 в неделю вне зависимости от размеров заработной платы.

Эквивалентная сумма будет выплачиваться и людям с пособиями по инвалидности. Пенсионерам будут положены более высокие выплаты, а детям — более низкие.

Эксперименты с введением базового дохода уже прошли в Финляндии, США и Кении. В 2019 году в Великобритании этим заинтересовался Шеффилд. Согласно опросу газеты The Independent, две пятых британцев положительно оценивают введение новой системы выплат.

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