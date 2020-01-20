Все на Марс!

В лондонском Музее дизайна сейчас проходит выставка Moving To Mars, посвященная самому грандиозному за историю космонавтики многоэтапному международному проекту по освоению и колонизации Марса.

Даже если вы так же далеки от космонавтики, как наша планета – от звезды Альфа Центавра (самая близкая от нас, но абсолютно недосягаемая), или слишком юны, чтобы понимать все технические и политические тонкости, выставка все равно достойна внимания. И сегодняшние дети тоже мечтают стать космонавтами! Работники музея утверждают, что выставка подойдет детям от восьми лет и не перегрузит их информацией . Но своих чад туда все же лучше отправлять с человеком, имеющим минимальные знания о предмете.

Как все начиналось

Первый зал выставки – это довольно краткий, но выпуклый экскурс в историю эволюции наших представлений о Марсе и попыток его исследовать. Начиная прямо с античного бога войны и заканчивая первыми аппаратными высадками на планету, которую удалось впервые рассмотреть в телескоп еще в 19-м веке.

И сразу же – предположения о существовании не просто жизни, но разумной жизни не только на нашей Земле. От первых весьма правдоподобных карт поверхности Марса с легендарными «каналами» до первых фотоизображений марсианских пейзажей, транслированных на Землю аппаратами Mariner 3 и Mariner 4.

Можно пощупать модели последних марсоходов в масштабе, поиграть с программой Microsoft WorldWide Telescope. И узнать из первых рук о проходящих сейчас в Швейцарии испытаниях аппарата ExoMars Rover, который отправится в межпланетное путешествие в 2020 году. В проекте участвуют и русскоязычные ученые и инженеры. Аппарат должен будет не просто перемещаться по ландшафтам Марса, как его предшественники, но и сделать первый в истории забор образцов марсианской почвы с двухметровой глубины, а не с поверхности. Почему так и зачем это нужно – вам расскажут.

Чем пахнет Марс

Сайт музея завлекает потенциального посетителя на выставку обещанием мультисенсорного приключения. Мы ожидаем, что нам дадут посидеть в ракете, «услышать» Марс и его песчаные бури, увидеть невероятные и разнообразные марсианские ландшафты, часто исполинских размеров в сравнении с земными. И все это на выставке есть.

У вас будет возможность походить по поверхности марсианских базальтовых скал босиком. Чего не ожидаешь, так это возможности «понюхать» Марс. Атмосфера Красной планеты, как известно, непригодна для дыхания и нахождения без скафандра. Если быть занудой, ощутить «запах» Марса без прямой угрозы для жизни не представляется возможным. Но зануды и полеты человека в космос еще каких-то сто лет назад считали неосуществимыми. Парфюмер международного гиганта Firmenich Николас Бонневиль – явно не из таких: именно он создал запах-фантазию, ольфакторную картину о первых возможных впечатлениях от встречи человека с поверхностью новой планеты.

Это не единственный ольфактивный объект на выставке: еще можно попробовать специальные перчатки, ароматизированные, например, запахом свежескошенной травы и разработанные как одно из средств психологической поддержки будущих астронавтов. Чтобы они не сошли с ума от ностальгии по родной планете за год перелета в сторону Марса.

Марсианская пропаганда

Выставка не расскажет ничего лишнего, но одним посещением можно и не обойтись – такую фактографию и массу впечатлений в голове за один раз унести в голове и переварить может быть трудно. Без явных пробелов очерчен круг проблем, задач и их возможных решений, с которыми имели дело, работают сейчас и скорее всего столкнутся в будущем все вовлеченные в колонизацию нашего ближайшего планетарного соседа. Но прежде чем удалось консолидировать усилия разных государств в таких совместных проектах, как европейско-российский ExoMars Rover, и в многоэтапной программе Mars Base Camp по созданию орбитальной исследовательской обитаемой базы, государства и налогоплательщиков много лет назад надо было убедить в нужности и достижимости самих полетов.

Как вдохновить на эту авантюру? Крах немецкой военной программы «Фау-2», который обернулся технологическим прорывом для американской тогда еще не-космонавтики. Первые научные труды (хотя в то время, скорее, спекулятивные и околонаучные) о возможностях пилотируемых полетов в космос, вдохновленные этими размышлениями художники и творческий проект Project Mars, афиши фильмов о Марсе, образцы комиксов – медиа уже были во всеоружии. Без них и пропаганды в 20-м веке уже никуда, особенно когда нужно много денег. А вы увидите, бюджеты на космические программы сегодня достигают невероятных размеров.

Один день потерять, потом за пять минут долететь

С освоением Марса так не выйдет, это становится очевидно по мере того, как перед нами разворачиваются перспектива предполагаемых этапов освоения Марса и масштабы уже проделанной работы. Вам наглядно покажут вехи пути, пройденного конструкторами, западными и советскими параллельно, по переходу от конструкции летательных аппаратов и орбитальных станций, целесообразных только технически, к дизайну, учитывающему, что поддерживает и управляет этим всем человек. Которому надо есть, пить, спать и не лишиться при этом своего здоровья и рассудка.

Нас подводят к мысли, что с технической точки зрения эта авантюра беспрецедентных масштабов не такая уж неосуществимая. Хотя мы привыкли так думать, упуская из виду, что человек в принципе не приспособлен ни психологически, ни физиологически к такому марш-броску: к длительному пребыванию в космосе без возможности вернуться на Землю, трудностям адаптации и изоляции, неизбежным во время перелета, работы и жизни на орбите Марса. Люди возлагают самые смелые надежды на колонизацию Марса, от успеха которой, возможно, зависит судьба человечества. Но способны ли мы на это?

Прилетели, примарсились. Что дальше?

Отдельный большой сегмент экспозиции посвящен тому, каким образом предполагается закрепиться на Марсе первопроходцам, как им придется добывать энергию, выращивать еду, строить и поддерживать жилища. Жить, болеть и умирать, в конце-концов. Множество моделей и наглядных инсталляций, самые смелые идеи, которые, вполне возможно, будут безжалостно отброшены, не пройдя «в полях». Но молчаливым рефреном всему этому буйству фантазии и полету технической мысли идет «назад пути не будет».

Бог войны или планета мира?

Науку и технический прогресс на нашей планете, увы, двигали и двигают войны. Но без полета фантазии и свободы мышления, возможных только в мирное время, никакие проекты масштаба Mars Base Camp немыслимы. К концу посещения осознаешь некоторую иронию ситуации: сегодня для освоения Марса усилия объединяют державы, многолетняя гонка вооружений которых и породила современную космонавтику. И сегодня это уже не соревнование двух вхолодную враждующих государств, но соревнование государственных космических программ с поднимающими голову частными.

Выставка ставит и вопросы этические. А не проще ли пустить существующие наработки по обеспечению обитаемости чужой планеты на то, чтобы сохранить свою? А правильно ли планировать необратимое преобразование планеты, на которой, вероятно, существует ее собственные формы жизни? Что будет с человеком и как он эволюционирует в ходе освоения Марса? Не выйдет ли так, что мы просто перенесем с одной планеты на другую вместе с жаждой познания и присущую нашему виду жажду разрушения?

Хочется верить в лучшее.

Подготовила Мария Акопова

КОГДА: до 23 февраля

ГДЕ: The Design Museum, 224-238 Kensington High Street, London W8 6AG

БИЛЕТЫ: £16-£18, лучше бронировать заранее на сайте музея designmuseum.digitickets.co.uk/