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Принц Гарри и Меган Маркл лишились королевских титулов

Принц Гарри и Меган Маркл лишились королевских титулов
Фото:instagram.com/sussexroyal

Пара больше не будет выполнять обязанности членов королевской семьи 

18 января Букингемский дворец опубликовал официальное заявление о дальнейших действиях принца Гарри и Меган Маркл, сообщает CNN. Герцог и герцогиня Сассекские потеряют титулы «Его/Ее Королевское высочество» и больше не смогут выступать как официальные представители королевской семьи.

Паре также придется вернуть £2,4 млн, потраченные на ремонт их резиденции в Великобританиии – Фрогмор-коттеджа. В рамках соглашения Гарри и Меган не будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей. Договоренности начнут действовать с весны 2020 года.

«После многих месяцев разговоров и недавних дискуссий нам удалось найти выход из ситуации для моего внука и его семьи. Я признаю все сложности, с которыми Меган и Гарри пришлось столкнуться за эти два года и поддерживаю их желание жить более независимой жизнью», — сообщила в официальном письме Ее Величество Елизавета II. Она также подчеркнула, что гордится Меган и тем, как быстро ей удалось влиться в королевскую семью.

В начале января герцог и герцогиня Сассекские заявили, что отказываются от статуса членов королевской семьи и соответствующих привилегий, чтобы стать финансово независимыми. Пара пообещала жить на два дома – в Великобритании и Канаде.

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