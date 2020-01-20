Sainsbury’s назвали самым дешевым супермаркетом 2019 года

Самым дорогим оказался Waitrose

Аналитики Which? составили рейтинг самых дорогих и дешевых супермаркетов Великобритании за 2019 год. На первом месте в сегменте самых доступных по цене оказался Sainsbury’s — торговая сеть обогнала своих главных соперников Morrisons и Asda.

Для составления рейтинга потребительская группа отслеживала цены по 53 наименованиям, в числе которых были туалетная бумага Andrex и хлопья Weetabix. Каждый месяц группа подводила промежуточные итоги, оценивая стоимость потребительской корзины. В Sainsbury’s она составила в среднем £107,01. Самым дорогим супермаркетом оказался Waitrose: там месячная продуктовая корзина стоила на 10% больше — £117,81. Второе место по дешевизне заняли супермаркеты Asda — £107,65, на третьем месте разместился победитель 2018 года Morrisons — £109,13.

«Еженедельные покупки в супермаркетах могут серьезно повлиять на семейный бюджет. Начало нового года — самое хорошее время для пересмотра расходов и поиска новых способов сэкономить, — говорит глава отдела товаров и услуг для дома в Which? Натали Хитчинс. — Наш анализ показывает, как важно сравнивать цены в разных магазинах, чтобы получить желаемую выгоду».

Специалисты Which? отслеживали только те магазины, чей ассортимент полностью представлен онлайн, поэтому супермаркеты Lidl и Aldi в рейтинге отсутствуют.