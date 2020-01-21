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Опиум, криминал и литература

Опиум, криминал и литература
Фото: 123rf.com

История старого Китайского квартала

Всем знаком современный лондонский Чайна-таун в самой сердцевине Сохо — причудливые красные ворота, улицы с названиями, написанными иероглифами, море азиатских забегаловок и неистребимый запах рыбного соуса в воздухе.

Район такой колоритный, что многие посетители принимают его за исторический, где традиции складывались веками. Но на самом деле это не так. Современный Chinatown — почти полностью коммерческий проект, и в нынешнем своем виде появился он только в 70-е годы двадцатого столетия на волне моды на азиатскую кухню и буддистские традиции, популяризованные движением хиппи. Настоящий, старый лондонский Чайна-таун располагался совсем в другом месте и отличался от пестрого туристического оазиса, как небо от земли. 

123rf.com

«Не чаю выпить чаю»

Вообще история лондонского китайского сообщества началась с чая. Чай, как известно, пришел к нам из Китая, где он издревле рос в диком виде. Китайцы пили отвар листьев чайного куста многие столетия, причем изначально как лекарственное средство. В 16-м веке в Макао появился португальский порт, и чай начал распространяться по Европе, а к середине 17-го столетия добрался и до английских берегов.

wikimedia.org

Стоил он очень дорого, поэтому торговали чаем в основном кофейни, продавая напиток «на розлив» маленькими чашечками. Со временем традиция распространилась, и вскоре по океану уже курсировало множество судов, доставлявших в Англию модную новинку. Тут-то и начинается история первого в Лондоне китайского поселка, в котором жили почти исключительно китайские моряки. 

Дело в том, что до конца 19-го века Китай был монополистом по выращиванию и продаже чая, и почти все поставки шли оттуда. Доставляли груз морем на парусных судах, и в ту пору порядки на кораблях отличались от современных. Торговое судно принадлежало торговцу и не имело постоянной команды. Когда владелец собирался отправить  корабль в плавание, он заново нанимал всю команду для каждого нового рейса.

Чаще купец не занимался этим сам — он лично выбирал только капитана, и ему поручал подобрать остальную команду, но случалось и иначе. Контракт с моряками обычно заключали до возвращения судна в порт отплытия. Современных детальных карт и лоций тогда еще не существовало, поэтому многие купцы старались нанять моряков, хорошо знающих местные воды, ближе к порту прибытия.

Поэтому родился новый вид услуг: моряки-иностранцы переезжали в Англию, оседали где-нибудь в портовом городе, а жили тем, что нанимались в плавание на суда, которые шли в их родную страну. Так в английских городах появились первые «этнические» портовые районы, населенные матросами из других стран, и первый китайский поселок Лондона тоже родился именно так. 

Опиум для народа

Располагался первый Чайна-таун, как и положено моряцкому поселку, поближе к верфям и Лондонскому порту — в районах Поплар и Лаймхауз. Он был очень маленький, и заселяли его поначалу практически одни моряки, в основном родом из Шанхая.

Опиумная курильня, рисунок 1874 года. commons.wikimedia.org

Работали они на судах, доставлявших из Китая два очень дорогих товара — чай и опиум. В те времена это был легальный бизнес. До середины 20-го столетия никаких запретов на торговлю наркотиками не существовало, и опиум мог свободно покупать любой желающий. Ограничений на продажу оптовых партий и доставку их из-за границы не было тоже — только налоги плати. Именно налогами и объясняется быстрый рост китайской диаспоры в Лондоне: налоги на чай и опиум были высокие, поэтому многие торговцы возили их контрабандой, а в этом случае знающий региональные воды рулевой был необходим как никогда. 

Strangers’ Home for Asiatics, Africans and South Sea Islanders, один из приютов для азиатских моряков и один из «центров притяжения» Лаймхауза, построен в 1857 году. commons.wikimedia.org

В 19-м веке произошло сразу три важных для нашей истории вещи: чай стал повсеместно популярен в Британии, опиум (прежде использовавшийся в основном как обезболивающее лекарство) широко распространился как наркотик, а на море появился новый тип парусных судов повышенной скорости — так называемые клипперы. Чайно-опиумная торговля тут же увеличилась многократно, и китайский поселок вырос вместе с нею. 

Злачное место

Общество в ту пору было жестко расистским, поэтому выходцы из Азии держались вместе, поселившись поближе к докам с клипперами и подальше от местного населения. Лаймхауз в ту пору был отделен от Лондона большим болотом, которое позже осушили, и место это было скверное.

Вид на Лаймхауз в 1751 году. wikimedia.org

Портовые районы были дрянными везде и всюду, но Чайна-таун считался очень бедным и неблагополучным даже на их фоне. Полиция, медицина и образование здесь отсутствовали, зато в изобилии имелись преступность, наркотики и проституция. Кривые, грязные улицы заполняли лавки с китайскими товарами, дешевые «матросские» бордели, опиумные курильни и портовые кабаки с дешевым спиртным и регулярными бешеными драками между пьяными матросами. Между всем этим сновали китайцы в традиционных одеждах, повсюду готовилась прямо на улицах экзотическая азиатская еда — этакий кусочек Шанхайского порта, занесенный в Лондон. Появлялись тут только моряки, ну и иногда желавшие пощекотать себе нервы джентльмены из «приличной публики». В это время тут часто бывал Чарльз Диккенс, описавший увиденное в одном из своих романов.

Вдобавок район быстро стал городским центром наркоторговли — отсюда партии опиума отправлялись к продавцам, поставлявшим наркотики привилегированным слоям общества. Наркомания росла, и к концу 19-го века зона состояла из опиумных курилен почти наполовину. Заставший это время Артур Конан Дойл поместил сюда некоторые приключения Шерлока Холмса, а Оскар Уайльд — часть действия романа «Портрет Дориана Грея».  

123rf.com

Местные особенности получили отражение во множестве литературных произведений: почти все литераторы 19-го века в Лаймхаузе бывали. В викторианской литературе было модно помещать в опиумную курильню часть сюжета — обычно ту, где главный герой или героиня попадает в самую большую беду. Тогда же родился и образ типового «китайца-злодея», которые был популярен вплоть до Второй мировой войны.

Со временем Лаймхауз разросся еще больше, болотистую низину осушили, проложили дороги, и качество жизни постепенно улучшилось. Преступность здесь по-прежнему оставалась высокой, но появились школа, больница и прочее — теперь тут стали селиться и семьи. В 30-х годах, перед войной, в Чайна-тауне можно было найти не только бордели и курильни, но и другие сервисы — ресторанчики, прачечные и так далее, а среди посетителей стали попадаться не только моряки, но и обычные жители Лондона, хотя еще чаще из числа богемы. Место начало считаться не нищей и криминальной трущобой, а чем-то интересным и опасно-экзотическим, Агата Кристи и Эдгар Уоллес описывают как раз этот момент местной истории. 

123rf.com

Новая жизнь

К сожалению, история старого Чайна-тауна на этом этапе практически закончилась: началась Вторая мировая война, и гитлеровская авиация в попытке отрезать Британию от колоний разбомбила все порты, доки и верфи в стране. Затерянные между доков Поплар и Лаймхауз пострадали особенно сильно и превратились фактически в груду щебенки.

Восстанавливать их не стали — здания тут были трущобные, так что разумнее было выстроить новые. Оставшимся без жилья обитателям предложили перебраться в Сохо, где освободилось жилье в итальянском «этническом» районе (когда Италия вступила в войну на стороне нацистов, жившие в Британии итальянские граждане были интернированы), так в 50-х годах зародилось ядро нынешнего Чайна-тауна, которое расцвело в сегодняшний яркий уголок к середине 70-х. 

Следы прошлого

Часть улиц тем не менее сохранилась, и при желании на территории старого Чайна-тауна можно побывать. Смотреть здесь особенно нечего — после войны район заполнили новостройки, но пройти по следам Шерлока Холмса вполне можно. Чайна-таун состоял из двух частей. В Лаймхаузе он располагался вдоль улиц Gill Street и Limehouse Causeway, в Попларе — занимал зону между Canton Street и Ming Street.

Уцелели разрозненные здания там и тут и, например, целый фрагмент застройки 18-го и 19-го веков по ходу Commercial Road в окрестностях паба The Star of The East. Можно посмотреть викторианские дома (часть прежде работала как пабы и китайские матросские таверны) по Gill Street, или старые магазины на улице Narrow Street с интереснейшим пабом The Grapes, который очень любил Диккенс, а на Limehouse Causeway можно найти даже сохранившийся остаток верфей. 

 

Подготовила Елена Чернова

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