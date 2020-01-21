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10-й юбилейный фестиваль-конкурс русской песни

10-й юбилейный фестиваль-конкурс русской песни

Фестиваль-конкурс русской песни в Великобритании пройдет при поддержке Мариинского театра и Академии молодых оперных певцов. В программе – гала-концерт известных оперных певцов и исполнителей русского романса – «серебряного голоса России» Олега Погудина, солиста Мариинского театра баса Аскара Абдразакова, тенора Английской национальной оперы Александра Науменко и других.

В честь юбилея на фестиваль приглашены его молодые лауреаты прошлых лет: сопрано Анна Горбачева, успевшая не только завоевать сердца англичан, но и дебютировать в Большом театре; баритон Альберт Жалилов, ставший заслуженным артистом Татарстана; колоратурное сопрано Мария Веретенина; тенор Евгений Южин.

В гала-концерте принимает участие оркестр Camerata Tchaikovsky под руководством главного дирижера Сочинского симфонического оркестра Олега Солдатова.

Фестиваль завершится финалом международного конкурса вокалистов под председательством народной артистки России Ларисы Гергиевой и награждением победителей. В жюри – народная артистка России, солистка Мариинского театра сопрано Ольга Бородина, музыкант Михаил Казиник, народный артист Украины тенор Владимир Гришко и некоторые вышеупомянутые звезды.

Уже идет конкурсный отбор исполнителей русской (или английской) арии, романса, песни. Заявки и записи принимаются до 1 марта. Их могут прислать солисты, дуэты, трио, ансамбли и хоры как в профессиональной, так и в любительской категории. Подробная информация – на сайте eurolog-uk.org и на странице фестиваля в «Фейсбуке» @UkRussianSongFestivalContest.

Основная идея фестиваля-конкурса – продвижение русской культуры за рубежом, сближение двух великих культур – британской и русской, привлечение к исполнению русской классики, русского романса и песни как англоговорящих певцов, так и соотечественников, пропаганда творчества русских композиторов и поэтов, поиск талантов, поддержка юных исполнителей и профессионалов, сохранение и развитие традиций русского вокального, музыкального и поэтического искусства. 

Организатор фестиваля – благотворительная ассоциация русских культурно-образовательных обьединений EUROLOG UK.

КОГДА: 26 апреля в 16:00

ГДЕ: Cadogan Hall, 5 Sloane Terrace, London SW1X 9DQ

БИЛЕТЫ: от £17 (cadoganhall.com)

VIP-билеты (включая торжественный прием) – от £120 (billetto.co.uk)

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