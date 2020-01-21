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Стриминговый сервис Disney+ будет запущен в Великобритании 24 марта

Стриминговый сервис Disney+ будет запущен в Великобритании 24 марта
Фото:flickr.com/photos/quintanomedia

Disney обещает запустить сервис почти во всех странах мира в течение двух лет

Новый стриминговый сервис Disney+ будет запущен на территории Великобритании на неделю раньше, чем планировалось, сообщает BBC. Он начнет работу 24 марта. Стоимость подписки также стала известна: £5,99 в месяц или £59,99 в год, что дороже подписки на платформу DisneyLife.

По словам экспертов, дата была сдвинута с целью пресечь пиратство многих популярных фильмов и сериалов компании. Одновременно с Великобританией доступ к Disney+ получат жители Ирландии, Франции, Германии, Италии, Испании, Австрии и Швейцарии. В США и Канаде Disney+ появился в ноябре 2019 года и уже стал самым популярным приложением со стоимостью подписки $6,99 (£5,36) в месяц.

«Стоимость подписки в Великобритании была предсказуемой, учитывая расходы США и тенденцию снижения цен в погоне за новой аудиторией. Ни один из этих сервисов не окупится в ближайшие годы», — рассказал Том Харрингтон из Enders Analysis в интервью BBC.

Компания Disney подтвердила, что новый сервис заменит DisneyLife в Великобритании и Ирландии. Платформа появилась в 2015 году и предоставляла доступ к обширной библиотеке мультфильмов и фильмов, однако в ней отсутствовали «Звездные войны», фильмы Marvel и документальные фильмы National Geographic.

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