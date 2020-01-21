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Террористы будут проходить проверку на детекторе лжи

Террористы будут проходить проверку на детекторе лжи
Фото:123rf.com

Правительство объявило об ужесточении мер наказания для особо опасных преступников

Британское правительство приняло новый законопроект по борьбе с терроризмом, который обещает ужесточить меры наказания для особо опасных преступников, сообщает Metro News. Лица, осужденные за убийства с особой жестокостью, подготовку терактов или руководство террористической организацией, должны будут провести как минимум четырнадцать лет за решеткой. Для них  запретят условно-досрочное освобождение.

Перед освобождением преступники будут проходить проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что они раскаялись в содеянном и не собираюся продолжать преступную деятельность. Правительство также планирует увеличить количество мест в общежитиях для лиц, проходящих испытательный срок, чтобы полицейские могли пристальнее следить за бывшими заключенными после их выхода из тюрьмы. Кроме того, было объявлено о выделении дополнительных £90 млн на борьбу с терроризмом. Теперь правительство будет выделять £906 млн ежегодно.

Нововведения приняли после теракта на Лондонском мосту в ноябре 2019 года, когда выпущенный досрочно террорист Усман Хан убил двух человек и грозился взорвать себя. «Эта бессмысленная атака показала, что нам необходимо ужесточить меры пресечения», — заявила министр внутренних дел Прити Пател.

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