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«Ведьмак» – за что заплатили чеканной монетой

«Ведьмак» – за что заплатили чеканной монетой

Закончился сериал «Игра престолов», и за «свято место» кинулись бороться все сразу, благо за эти годы у выпустившего псевдосредневековый суперхит НВО накопилось достаточно конкурентов.

Под конец 2019 года стартовали сразу два тяжеловеса, претендующие на лавры почившей (или нет?) франшизы. «Мандалорец» от Disney+, даром что оказался лучше и как-то увереннее «больших» «Звездных войн», тем не менее стал культурным событием только для фанатов «вселенной», придуманной Джорджем Лукасом. Прекрасный сериал, настоящий космический вестерн, но достаточно строгий и аскетичный, чтобы остаться относительно нишевым продуктом.

Другое дело – «Ведьмак», который вышел несколькими неделями позже и имеет с «Мандалорцем» много общего по структуре: в обоих случаях герой – странствующий герой-одиночка, загадочный тип, великолепный боец, харизматик и мизантроп. Нет ярко выраженного антагониста или четкой любовной линии, зато имеется проработанный и разнообразный lore, то есть фантастический мир, где каждый персонаж сам мог бы претендовать на как минимум отдельный эпизод о себе. 

Наследие «Игры престолов» сослужило «Ведьмаку» хорошую службу. Фэнтезийное Средневековье по-прежнему волнует аудиторию во всем мире, и авторы старательно используют этот козырь. Сюда же добавим умеренный эротизм (он в по-монашески целомудренном «Мандалорце» практически отсутствует) с гламурными постельными сценами и довольно большое количество насилия на экране – впрочем, гораздо менее извращенного, чем в «Игре престолов».

Расчет создателей «Ведьмака» в том, чтобы охватить сразу аудиторию и книг Анджея Сапковского, и серии игр «Ведьмак», но не останавливаться на этом, а расширить ее до максимума. Все серии первого сезона доступны для просмотра, второй только снимается, так что можно спокойно обсудить продукт, избегая спойлеров.

Несколько слов о сюжете «Ведьмака». Одинокий наемник Геральт из Ривии странствует по вымышленному миру, убивая за деньги всякую нечисть (к слову, мандалорец – тоже охотник за головами). Геральт не совсем человек, хотя выглядит мускулистым блондином. Он практически бессмертен и очень падок на случайные связи с женщинами, особенно если они красавицы-колдуньи. Судьба свела его с некой Цири, девушкой-предназначением, обладающей огромной магической силой, за которую он отвечает как отец. Первый сезон «Ведьмака» как раз посвящен тому, как судьба ведет Цири и Ведьмака друг к другу, плюс есть еще третья линия – волшебницы Йеннифер, тоже очень могущественной и одинокой, хотя с Геральтом у нее будут сложные отношения.

Очень заманчиво написать о том, «что не так» с этим сериалом, тем более что поводов для этого достаточно, и поклонники книг и фильмов о Ведьмаке уже довольно подробно это сформулировали. Поскольку стилистически визуальный ряд «Ведьмака» сильно связан с одноименной видеоигрой, то самые категорические претензии будут с этой стороны.

Начнем с того, что игра, особенно это касается последней, третьей части, покоряла гигантским, детально проработанным и густо населенным миром, исследование которого занимало десятки часов реального времени. Сериал, напротив, иногда до клаустрофобии локален, возникает ощущение, что все происходит на относительно маленьком пятачке с редкими перемещениями в неизведанные дали.

В игре, да и в книге, обширнейший бестиарий, основанный на славянской мифологии, но из кикимор и леших до сериала «добрались» считанные единицы монстров. Битвы с ними коротки, а расследования («Ведьмак» ведь немного и детектив) и приготовления к бою (варка зелий, выбор снаряжения и т.п.) происходят почти мгновенно. Авторы очень старались сосредоточиться на трех сюжетных линиях, которые, развиваясь в сложнейших хронологических координатах, должны были в нужный момент пересечься и потрясти зрителя. Это, пожалуй, удалось, но что-то важное для этой «вселенной» оказалось утеряно, собственно само ведьмачество отошло на второй план.

В игре голова идет кругом от неразрешимых политических интриг, здесь их количество сведено к минимуму – не в пример «Игре престолов», и этот конформизм как раз не даст «Ведьмаку» заместить для публики один из главных сериальных хитов десятых годов.

И, наконец, композиция экранного «Ведьмака» практически уничтожила ощущение времени, которое в игре было очень важным. Там можно было прочувствовать, насколько долгим может быть странствие, как далеко иногда приходится забираться, преодолевая моря едва ли не вплавь, а уж леса и горы не раз надо исходить вдоль и поперек. В сериале время условно, нам даны лекала событий, из которых мы сами должны скроить весь сюжет. Словом, если исходные романы – все же беллетристика для юношества, то игра во многом ярче и глубже сериала Netflix.

Однако у сериала есть одна сильная сторона, которая делает его не просто дополнением к игре и романам, но и новой точкой развития франшизы. Это точный кастинг и, как результат, блестяще сыгранные роли трех главных героев. Фрейя Аллан и Аня Чалотра представили образы во всем противоположных друг другу женщин, даром что обе переполнены до краев разрушительными магическими стихиями. Но во главе этого треугольника Генри Кавилл – никто не ожидал, но он сыграет здесь свою лучшую роль в кино, создав поистине иконический портрет мутанта-философа. Пусть самоирония книжного ведьмака практически исчезла, зато мизантропия и пренебрежительный цинизм заметно усилились. Отныне Геральт будет именно таким и только таким, и то, что сейчас снимают второй сезон, – заслуга трех актеров и тех, кто с ними работал.

А в России звучащая в сериале баллада трубадура Лютика о Геральте стала суперхитом (даже мемом!), и людей, готовых, как там поется, заплатить ведьмаку «чеканной монетой», становится все больше с каждым днем.

Сергей Сычев

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