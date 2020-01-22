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Спектакль The Pushkinettes «Анна Каренина На На»

Спектакль The Pushkinettes «Анна Каренина На На»

Адаптация романа «Анна Каренина», каким вы его никогда раньше не видели. 

Три клоуна произносят абсурдную речь, рассказывая о жизни, любви, скандале и падении Анны. В этом отчаянно-бесшабашном комическом эпосе слились клоунада, музыка и русская классика.

The Pushkinettes  – международный ансамбль с русскими корнями (Татьяна Коллет-Апраксин, Юлия Масли, Джули Нешер) родом из Франции, России и Эстонии.

Татьяна – прапраправнучка Александра Пушкина, Юлия обожает Пушкина, а Джули это не волнует – ей, как говорится, «по барабану».

«Комедийные способности всех трех актеров феноменальны, и в каждом моменте они находят потенциал для смеха» Spy in the stalls

Режиссер-постановщик – отмеченный наградами театральный режиссер и комик Дэн Лис (лауреат премии жюри Mimetic Festival 2014, дважды лауреат еженедельной премии «Фриндж» Аделаида, один из признанного дуэта комиков «Истеблишмент» и соучредитель Лондонского фестиваля клоунов).

КОГДА: 5 февраля в 22:00, 6 февраля в 22:00

ГДЕ: Studio, The Vaults, Leake Street, London, SE1 7NN

БИЛЕТЫ: от £11 (vaultfestival.com)

На английском языке. От 15 лет.

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