Спектакль The Pushkinettes «Анна Каренина На На»

Адаптация романа «Анна Каренина», каким вы его никогда раньше не видели.

Три клоуна произносят абсурдную речь, рассказывая о жизни, любви, скандале и падении Анны. В этом отчаянно-бесшабашном комическом эпосе слились клоунада, музыка и русская классика.

The Pushkinettes – международный ансамбль с русскими корнями (Татьяна Коллет-Апраксин, Юлия Масли, Джули Нешер) родом из Франции, России и Эстонии.

Татьяна – прапраправнучка Александра Пушкина, Юлия обожает Пушкина, а Джули это не волнует – ей, как говорится, «по барабану».

«Комедийные способности всех трех актеров феноменальны, и в каждом моменте они находят потенциал для смеха» Spy in the stalls

Режиссер-постановщик – отмеченный наградами театральный режиссер и комик Дэн Лис (лауреат премии жюри Mimetic Festival 2014, дважды лауреат еженедельной премии «Фриндж» Аделаида, один из признанного дуэта комиков «Истеблишмент» и соучредитель Лондонского фестиваля клоунов).

КОГДА: 5 февраля в 22:00, 6 февраля в 22:00

ГДЕ: Studio, The Vaults, Leake Street, London, SE1 7NN

БИЛЕТЫ: от £11 (vaultfestival.com)

На английском языке. От 15 лет.