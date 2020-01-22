Правовая комиссия и иммиграционные правила

Правовая комиссия (The Law Commission) заявила, что изменение существующих слишком сложных и плохо применимых на практике иммиграционных правил повысило бы правовую определенность и прозрачность для потенциальных заявителей. Такой «капитальный ремонт» также создаст более экономичный правовой маршрут для иммиграционных судов и самого МВД Великобритании.

Иммиграционные правила, которые можно найти на веб-сайте Gov.uk в интернете, представляют собой документы, в которых излагаются точные требования для одобрения или отклонения заявок мигрантов на въезд и пребывание в Великобритании. Из-за путаных и нечетких формулировок они уже давно стали объектом всеобщей критики.

Правовая комиссия, которая является независимым органом и занимается реформами в области законодательства, рекомендует переработать 1 100 страниц иммиграционных правил.

Улучшенная редакция и меньшее количество изменений, которые добавляются на срочной основе в качестве «ведомости», дополнят полную реструктуризацию свода правил. Последняя полная реструктуризация была проведена в 1994 году, то есть более 25 лет назад, и с тех пор свод иммиграционных правил значительно и беспорядочно расширился, что подчеркивает необходимость еще одной реструктуризации.

В отчете изложены два возможных подхода к реструктуризации: сначала излагаются «общие положения», а затем конкретные правила для каждого иммиграционного маршрута. Второй подход состоит в том, чтобы поместить все правила, которые применяются к этому маршруту, под одним заголовком, даже если это приведет к многочисленным повторам.

Хотя полномочия Правовой комиссии не распространяются на изменения в области иммиграционной политики, в докладе подчеркивается, что оснополагающим принципом переработки правил должна стать «доступность формулировок для непрофессионального использования».

Отчет также рекомендует сделать списки доказательств, содержащиеся в иммиграционных правилах, «неисчерпывающими». Это обеспечит большую гибкость в отношении подбора документов, необходимых для поддержки визовой заявки.

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