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Лондонский паб начал взимать сбор за поздний заказ алкоголя

Лондонский паб начал взимать сбор за поздний заказ алкоголя
Фото:123rf.com

Посетители недовольны новыми правилами

Цены на алкоголь в Лондоне никогда не были низкими, однако некоторые заведения готовы вводить новые денежные сборы даже за распитие спиртных напитков в слишком позднее время, делится новостью портал Time Out. Именно это сделал известный паб The Ten Bells в районе Spitalfields, где, согласно легендам, Джек Потрошитель выбирал себе жертв.

На прошлой неделе один из посетителей Мэтт Броуд заказал три пинты пива в 22:05 по местному времени, после чего обнаружил в чеке строчку Late Night Pricing, за которую паб взял с него еще £1,95. «Отвратительное поведение, — написал Броуд у себя в «Твиттере». — Брать деньги за поздний заказ в десять вечера? Серьезно? Где это написано?»

Комментариев от паба пока не поступало, однако некоторые уже предположили, в чем может быть причина странного сбора. Муниципалитет Tower Hamlets ввел в 2018 году сбор Late Night Levy, чтобы снизить количество пьяных драк в пабах и искоренить антисоциальное поведение. Для заведений, торгующих алкоголем, этот сбор может составлять до £85 в неделю. Возможно, таким образом паб пытался собрать деньги на его выплату. Согласно данным на сайте муниципалитета, полученные средства идут на усиление охраны в ночное время и уборку улиц.

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