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Новый коронавирус выбрался за пределы Китая

Новый коронавирус выбрался за пределы Китая
Фото:123rf.com

Великобритания будет мониторить пассажиров, прилетающих из Уханя

Великобритания начнет проверку пассажиров, прилетающих из китайского города Ухань, в рамках борьбы с эпидемией пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, передает BBC. Самолеты будут приземляться в изолированной зоне Терминала 4 аэропорта Хитроу, которая «лучше подходит для любых непредвиденных обстоятельств», сообщил министр транспорта Грант Шэппс.

На выходе из аэропорта людям будут раздавать листовки с описанием симптомов заболевания и телефонами экстренных служб, однако полный медицинский осмотр, как это было при эпидемии лихорадки Эбола в 2014 году, пассажиры проходить не будут.

Китайские власти посоветовали людям не приезжать в Ухань. В декабре 2019 года в городе вспыхнула эпидемия пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса. В настоящее время известно о 440 случаев заболевания, девять из которых завершились смертельным исходом. Первый случай заболевания новым вирусом в США был зафиксирован в штате Вашингтон 21 января.

Власти нескольких стран, включая Австралию, Сингапур, Гонконг, Тайвань и Японию, усилили проверку авиапассажиров из Уханя. Власти США объявили о подобных мерах в аэропортах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Чикаго и Атланты.

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