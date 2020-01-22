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Спектакль «Америка России подарила пароход»

Спектакль «Америка России подарила пароход»

Романтическая пьеса о любви в двух действиях известного драматурга Николая Коляды в постановке театра «Арт-Планета».

Ирина, женщина среднего возраста, и юный Роман – совершенно разные, но цветет сирень, и волей случая они оказываются вместе в теплую весеннюю ночь. Может ли быть больше правды в мире иллюзий, чем в реальной жизни? Где ложь, а где божественная игра? На эти вопросы предстоит ответить вместе с героями нашим зрителям. Их ждут непредсказуемые повороты сюжета, шквал эмоций, искрометный юмор и голая правда жизни.

Николай Коляда – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международной премии им. К. С. Станиславского, основоположник современной русской драматургии.

Режиссер: Константин Каменский

В главных ролях: Наташа Радски, Артур Устинов

На русском языке с английскими субтитрами, возраст – 13+.

Продолжительность – 1,5 часа без антракта.

КОГДА: 28 февраля в 19:30 и 29 февраля в 14:00 и в 19:30

ГДЕ: The Tabernacle Theatre, 25 Powis Square (off Portobello Road), Notting Hill, London W11 2AY

БИЛЕТЫ: Early Bird – £25 (балкон) -£30 (партер); angliya.com/tickets

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