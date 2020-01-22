Спектакль «Америка России подарила пароход»

Романтическая пьеса о любви в двух действиях известного драматурга Николая Коляды в постановке театра «Арт-Планета».

Ирина, женщина среднего возраста, и юный Роман – совершенно разные, но цветет сирень, и волей случая они оказываются вместе в теплую весеннюю ночь. Может ли быть больше правды в мире иллюзий, чем в реальной жизни? Где ложь, а где божественная игра? На эти вопросы предстоит ответить вместе с героями нашим зрителям. Их ждут непредсказуемые повороты сюжета, шквал эмоций, искрометный юмор и голая правда жизни.

Николай Коляда – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международной премии им. К. С. Станиславского, основоположник современной русской драматургии.