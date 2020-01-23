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Ежегодный гала-вечер «Иконы балета»

Ежегодный гала-вечер «Иконы балета»

Гала-вечер – одно из самых ярких культурно-светских событий года в Британии, которое проводится с 2006 года. В программу 2020 года войдут шедевры классического репертуара, а также произведения известных хореографов современности.

В программе гала-вечера, в сопровождении оркестра Английского Национального Балета под руководством дирижера Валерия Овсянникова, примут участие звезды балета и солисты Большого и Мариинского театров, Королевского балета Ковент-Гарден, Английского национального балета, балетов парижского театра Гранд-опера, венского и берлинского Штаатс-опера, а также Американского театра балета:

Мария Александрова (Большой театр), Тимур Аскеров (Мариинский театр), Сержио Бернал (Национальный балет Испании), Витториа Валерио (Театро алла Скала), Мэтью Голдинг, Луиза Иелуцци (Театро-ди-сан-Карло), Катя Канюкова (Английский национальный балет), Джозеф Кейли (Английский Национальный Балет), Джейсон Киттельбергер (Штутгартский балет), Клаудио Ковьелло (Театро алла Скала), Екатерина Кондаурова (Мариинский театр), Людмила Коновалова (Венский государственный балет), Екатерина Крысанова (Большой театр), Люсиа Лакарра (Баварская государственная опера), Владислав Лантратов (Большой театр), Анастасия Лименько (Балет Театра им. Станиславского), Джулиан Маккей (Михайловский театр), Майа Макхатели (Датский национальный балет), Жасмин Нагди (Королевский балет), Олеся Новикова (Мариинский театр), Артем Овчаренко (Большой театр), Наталия Осипова (Королевский балет), Людмила Паглиеро (Балет Парижской оперы), Ксандер Париш (Мариинский театр), Джузеппе Пиконе (Театро-ди-сан-Карло), Яна Саленко (Государственный балет Берлина), Марселино Самбе (Королевский балет), Даниил Симкин (Государственный балет Берлина/Американский театр Балета),  Матиас Хейман (Балет Парижской оперы), Мариан Уолтер (Государственный балет Берлина), Артур Шестериков (Датский национальный Балет). 

Традиционно в программе и шедевры классики, и произведения известных современных хореографов, работы которых были вдохновлены традициями русского балета. В гала-вечере «Иконы Балета» также представлены мировые хореографические премьеры.

Ежегодный гала-вечер «Иконы балета» завершится торжественным ужином в отеле «Коринфия» в присутствии балетных звезд и знаменитостей из России и Великобритании.

Организатор гала-вечера –  Ensemble Productions.

КОГДА: 26 января в 19:00

ГДЕ: St Martin’s Ln, Charing Cross, London WC2N 4ES

БИЛЕТЫ: £40-£165 (angliya.com/tickets)

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