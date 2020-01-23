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Royal Mail выпустит марки в честь «Брекзита»

Royal Mail выпустит марки в честь «Брекзита»
Фото:123rf.com

Борис Джонсон уговорил почтовую службу увековечить событие

Борис Джонсон хочет, чтобы «Брекзит» запомнился жителям Соединенного Королевства и стал началом нового этапа в британской истории, пишет Daily Mail. Для этого премьер-министр попросил национального почтового оператора Royal Mail выпустить специальный набор из четырех марок к январю 2021 года, после завершения переходного периода между Великобританией и Европейским союзом.

По слухам, переговоры между руководством Royal Mail и премьер-министром прошли успешно. Ранее официальные представители почтовой службы отвечали отказом на предложение выпустить марки в честь «Брекзита», поскольку хотели оставаться политически нейтральными.

К выходу Великобритании из Европейского союза будут выпущены и памятные монеты в 50 пенсов. Министр финансов Саджид Джавид дал распоряжение Королевскому монетному двору изготовить их к 31 октября 2019 года, однако британское правительство не уложилось с обсуждением соглашения в установленные сроки, и монеты пришлось переплавить.

Новая партия будет выпущена к 31 января 2020 года. На монетах будет указана дата «Брекзита» и отчеканена надпись: «Мир, процветание и дружба со всеми народами» (Peace, prosperity and friendship with all nations).

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