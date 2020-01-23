Выставка «Сталинград в британской истории»

Некоммерческая неправительственная организация Фонд «Сталинградская битва» (Волгоград) и представительство Россотрудничества в Великобритании приглашают посетить выставку «Сталинград в британской истории».

Великобритания – единственная страна в мире, в которой в годы Второй Мировой войны было организовано массовое всенародное движение по сбору пожертвований для разрушенного Сталинграда. Жители более 300 населенных пунктов Соединенного Королевства помогали Сталинграду в тяжелые военные годы.

Экспозиция расскажет об истории Сталинградской битвы и о фактах сотрудничества и солидарности британского общества со Сталинградом. В открытии выставки примет участие ведущий российский специалист по истории Сталинградской битвы, автор монографии «Сталинград в оценке общественности Великобритании и США. 1942-1945 гг.», президент Фонда «Сталинградская битва», кандидат исторических наук Дмитрий Белов.

Выставка – это знак благодарности российского гражданского общества народу Великобритании за помощь и приглашение к дальнейшему изучению и популяризации точек соприкосновения в нашей общей великой истории победы над нацизмом.

КОГДА: 31 января (открытие) – 24 февраля

ГДЕ: Rossotrudnichestvo, 37 High Street Kensington, London W8 5ED

БИЛЕТЫ: Вход свободный; посещение выставки 1-24 февраля – по предварительной записи по тел. +44 207 937 3355