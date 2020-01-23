﻿﻿﻿﻿﻿

Выставка «Сталинград в британской истории»

Выставка «Сталинград в британской истории»

Некоммерческая неправительственная организация Фонд «Сталинградская битва» (Волгоград) и представительство Россотрудничества в Великобритании приглашают посетить выставку «Сталинград в британской истории».

Великобритания – единственная страна в мире, в которой в годы Второй Мировой войны было организовано массовое всенародное движение по сбору пожертвований для разрушенного Сталинграда. Жители более 300 населенных пунктов Соединенного Королевства помогали Сталинграду в тяжелые военные годы.

Экспозиция расскажет об истории Сталинградской битвы и о фактах сотрудничества и солидарности британского общества со Сталинградом. В открытии выставки примет участие ведущий российский специалист по истории Сталинградской битвы, автор монографии «Сталинград в оценке общественности Великобритании и США. 1942-1945 гг.», президент Фонда «Сталинградская битва», кандидат исторических наук Дмитрий Белов.

Выставка – это знак благодарности российского гражданского общества народу Великобритании за помощь и приглашение к дальнейшему изучению и популяризации точек соприкосновения в нашей общей великой истории победы над нацизмом.

КОГДА: 31 января (открытие) – 24 февраля

ГДЕ: Rossotrudnichestvo, 37 High Street Kensington, London W8 5ED

БИЛЕТЫ: Вход свободный; посещение выставки 1-24 февраля – по предварительной записи по тел.  +44 207 937 3355

profile-sample2
Выставка «Сталинград в британской истории»
23-01-2020
profile-sample2
Royal Mail выпустит марки в честь «Брекзита»
23-01-2020
profile-sample2
Ежегодный гала-вечер «Иконы балета»
23-01-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.