Британцы начали использовать имя Меган Маркл как глагол

Новое выражение стремительно набирает популярность

Имя Меган Маркл не сходит с первых страниц британских изданий уже долгое время: после свадьбы с принцем Гарри герцогиня оказалась вовлечена в целый ряд событий, которые пресса трактовала неоднозначно, а иногда даже оскорбительно.

Такая популярность не осталась без внимания — в английском языке появилось выражение глагол «to Meghan Markle», означающее «ценить себя, свое психическое здоровье и суметь покинуть окружение, где к тебе негативно относятся», пишет The Guardian. Газета составила целый список ситуаций, в которых можно употребить слово «меганмарклить».

Во-первых, с его помощью можно отказаться от похода в бар и объяснить это заботой о здоровье.

Пример: Man, when I go out tonight, I am so going to Meghan Markle it”.



Во-вторых, этим выражением можно описать уход с работы, на которой вас не ценили.

Пример: I’m considering Meghan Markling: they haven’t given me a raise in two years, and I’d have better options working as an Instagram influencer than staying in this loveless work marriage.

В-третьих, глагол пригодится, чтобы объяснить причину разрыва с партнером.

Пример: I totally Meghan Markled my ex last night and never returned his texts.