Каждый шестнадцатый лондонец умирает от последствий загрязнения воздуха

Содержание примесей в атмосфере превышает допустимые значения

По данным Centre for Cities, каждый шестнадцатый житель Лондона умирает от проблем со здоровьем, вызванных загрязнением воздуха. Содержание жидких и твердых примесей в атмосфере — пыли, пепла, сажи — превышает допустимые значения, говорят специалисты организации, которые работают над улучшением городской среды вместе с британским правительством.

За пределами Лондона этот показатель ниже, однако почти каждый пятый житель Великобритании также страдает от постоянного вдыхания выхлопных газов. Исследование показало, что люди в 25 раз чаще умирают от длительного воздействия загрязнения воздуха, чем в результате автомобильной аварии, пишет News Shopper.

Одной из таких жертв стала школьница Элла Кисси-Дебра, жившая на востоке Лондона близ South Circular Road. В 2013 году она скончалась от приступа астмы, однако расследование показало, что именно грязный воздух стал причиной обострения болезни. Впервые девочку доставили ​​в больницу в 2010 году после приступа кашля; впоследствии она была госпитализирована 27 раз вплоть до своей смерти.

Генеральный директор Centre for Cities Эндрю Картер считает, что правительству Великобритании необходимо ужесточить стандарты на вредные выбросы, как это сделала Шотландия.