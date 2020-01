Саджид Джавид представил новые памятные монеты в честь «Брекзита»

Первые 3 млн монет поступят в обращение 31 января

Министерство финансов Великобритании представило новые монеты в 50 пенсов, отчеканенные в честь выхода страны из Европейского союза, пишет газета Metro. На официальном фото министр финансов Саджид Джавид держит в руке монету, обращенную к зрителям реверсом. На монете отчеканены фраза «Мир, процветание и дружба всех народов» (Peace, prosperity and friendship with all nations) и указана дата выхода — 31 января 2020 года. Первые 3 млн монет поступят в обращение именно в пятницу, а еще семь планируется выпустить позднее.

Идея создания монет принадлежит бывшему министру финансов Филипу Хэммонду, однако он планировал отчеканить всего 10 тыс. экземпляров. Текст на надписи сохранился в первоначальном варианте, а дату пришлось менять. На этой неделе Саджид Джавид торжественно вручит одну памятную монету первой чеканки Борису Джонсону.

Королевский монетный двор также откроет свои двери на 24 часа, чтобы все желающие смогли приобрести ценный 50-пенсовик. Позолоченная монета в честь «Брекзита» будет продаваться за £19,99. «Какой бы ни была ваша точка зрения, выход страны из состава Европейского союза — явление по-настоящему уникальное, и, чтобы сохранить его в памяти, вы можете приобрести одну из наших монет», говорится на сайте Royal Mint.