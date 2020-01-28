Александр Липницкий: «Русский рок жив, пока живы его создатели»

Главный историк русского рока и ведущий программы «Еловая субмарина» на российском канале «Ностальгия» Александр Липницкий везет в Лондон документальный фильм об истории группы «Машина времени». Показ пройдет 1 февраля в рамках фестиваля Arbuzz J-Fest.

– Вы работали над «Машиной времени» десять лет. Трудно ли это – сохранять мотивацию для работы над одним проектом настолько долго? После всех этих лет вы довольны результатом?

– Трудно. Устаешь держать в голове огромное количество информации, она тебя преследует даже во сне. Тем не менее вынужден признаться, что медлительность в какой-то степени мой фирменный стиль. Даже за инструмент впервые я взялся после 30 лет — многие к этому возрасту завязывают с рок-музыкой, а мы с Петром Мамоновым только начали создавать свои «Звуки Му». Я везу в Лондон первую серию, и ею я вполне доволен. После московской премьеры (она состоялась 28 июня 2019 года накануне юбилейного концерта «Машины времени») мне прислали положительные отзывы многие известные рок-музыканты. Самым дорогим оказался самый лаконичный от Андрея Макаревича – «Класс!».

– Что стало самым сложным при создании этого фильма, а что было самым приятным?

– Самое сложное при создании биографических документальных фильмов такого рода – поиск архивов и получение прав на их использование. Самым приятным и волнующим стало ожидание премьеры, когда работа была сдана «в показ».

– Как ощущается смена роли – из музыканта в документалиста? Кем вы больше чувствуете себя?

– Музыкальный опыт очень помогает. Музыканты, которым я задаю вопросы перед камерой, воспринимают меня как коллегу и отвечают более доверительно. Но когда я выхожу на сцену со своим «Крамером» (лейбл моей бас-гитары), то вся эта чепуха мигом вылетает из головы, и я готов к бою!

– Вы фактически посвятили свою жизнь документализации легендарных явлений русского рока, поэтому именно вы вернее всего можете ответить на вопрос: жив ли русский рок? Подает ли еще это явление признаки жизни или это уже перевернутая страница истории?

– Русский рок точно будет жить, пока живы его создатели — многочисленные герои моих фильмов. А что будет после нас, не нам и судить.

– Великобритания сыграла особую роль в судьбе вашей собственной группы «Звуки Му». В первую очередь вспоминается запись альбома с Джоном Пилом и неожиданное появление этой записи в частной коллекции спустя двадцать лет. Как изменилaсь Англия за эти двадцать лет?

– Продюсером нашего «английского» альбома, выпущенного компанией Opal в 1989 году, был изумительный музыкант и художник Брайан Ино. Менеджеры из Opal и свели нас с Джоном Пилом. Так появилась наша запись на BBC. Это произошло более 30 лет назад, но перемены в Англии незаметны на фоне глобальных перемен в России.

– Что вы планируете делать в Лондоне, кроме презентации фильма?

– Я давний фанат лондонских музеев – Виктории и Альберта, Британского музея и Национальной галереи. Разумеется, я их навещу! В последние годы из-за появления новых моделей телефонов все человечество превратилось в фотографов. У меня есть идея пощелкать своим айфоном антикварные рынки Лондона и Москвы и сделать небольшую выставку, построенную на контрастах.

Подготовила Вера Щербина

