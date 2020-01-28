Королевские скандалы до «Мегзита»

Все британские семьи похожи друг на друга. И лишь одна семья особенная. И если события в жизни обычной семьи мало кого интересуют, то эта семья под прицелом фотокамер постоянно… Миллионы людей по всему миру сходятся-расходятся, совершают ошибки. Их же ошибки дорого им стоят. Чуть оступился – и ты на главной странице всех газет и таблоидов. Они тоже люди, но особые – в их жилах течет королевская кровь.

Пока пресса обсуждает разрыв Гарри и Меган с королевским двором, вспомним, какие скандалы окружали высочайшее британское семейство в прошлом.

Это все любовь виновата

Самым громким скандалом за всю историю королевского семейства остается отречение Эдуарда VIII от престола. И ради кого? Разведенной американки.

Эдуард VIII вступил на британский престол в 1936 году, но через год отказался от него, чтобы жениться на Уоллис Симпсон. Когда он объявил о намерении жениться на дважды разведенной Уоллис, Берти столкнулся с противодействием со стороны правительства и Англиканской церкви.

Дело в том, что представитель королевской династии не может связать свою жизнь с человеком разведенным. Увы, корона требует жестких правил. Недолго думая (всего лишь год), Эдуард отрекся от престола в пользу своего брата.

Влюбленная пара жила в роскошном «изгнании»: в шикарном коттедже недалеко от Парижа, а позже на Багамах, где Эдуард исполнял обязанности губернатора с 1940-го по 1945 год. Как знать, как повернулась бы история, не откажись Эдуард от трона. Но этот королевский скандал полностью изменил линию преемственности, предопределив, что маленькая принцесса Елизавета станет будущей королевой Англии.

Сестра королевы Елизаветы принцесса Маргарет, в отличие от своего дядюшки, выбрала-таки королевскую семью. Хотя она вышла замуж за Дэвида Армстронга-Джонса, от которого у нее было двое детей, ее первой утраченной любовью был капитан Питер Таунсенд. Витая на крыльях любви и не представляя, чем окончится этот роман, Маргарет пришлось сделать нелегкий для себя выбор. Капитан Таунсенд был разведен, и королевская семья никогда бы не одобрила этот брак. Эпатажная Маргарет не решилась на отчаянный поступок и осталась с титулом принцессы до конца своих дней.

Любовная геометрия

Отношения супругов в королевской семье всегда были под прицелом журналистов. И если кто-нибудь давал хоть малейший повод для сплетен, то это была золотая жила для прессы.

Капитан Марк Филлипс – муж принцессы Анны, единственной дочери королевы Елизаветы – был вовлечен в крупный скандал из-за своих амурных похождений. Будучи женат на принцессе, он провел ночь с учительницей рисования из Новой Зеландии. Та забеременела и родила ребенка, а через шесть лет подала в суд на признание отцовства. Марка, конечно, признали отцом, но брак с Анной развалился.

Да и сама Анна подлила масло в огонь прессы. Не успела она в апреле 1992 г. развестись с Марком Филлипсом, как в декабре того же года вышла замуж за Тимати Лоуренса, офицера британского флота. Поговаривают, что их роман развивался во время того, как принцесса была замужем, а Лоуренс был придворным конником. Поскольку Англиканская церковь не допускает брака с разведенными, пара решила сыграть скромную свадьбу на 30 человек в Шотландии, где церковь более лояльно относится к таким бракам. Кстати, они по сей день вместе.

Конечно же, самый знаменитый любовный треугольник королевской семьи – это принц Чарльз, принцесса Диана и Камилла Паркер. Чарльз так и не смог забыть свою давнюю любовь, и Камилла все время так или иначе присутствовала в жизни этой королевской пары. Скандал разразился в 1995 году после громкого интервью Дианы, где она во всеуслышание обвинила Чарльза в измене. «Нас было трое в этом браке, поэтому нам было немного тесно», – заявила она. Расставание было неизбежным, и развод привнес еще больше слухов и скандалов в жизнь королевского семейства.

Внимание к Диане только росло. Даже не будучи членом королевской семьи, она продолжала фигурировать на обложках таблоидов. Ее личная жизнь, словно на рентгеновском аппарате, просвечивалась насквозь и обсуждалась во дворце в том числе.

Что говорить, какой резонанс был, когда произошла трагедия? Никогда еще репутация королевской семьи не падала так низко. Ходили слухи, что смерть принцессы Дианы была «запланированным несчастным случаем» и что за этим стоял принц Чарльз…

Разошлись пути-дорожки

Королевские разводы – еще одна благодатная тема для сплетен, слухов и обсуждений.

Череду разводов начала вышеупомянутая принцесса Маргарет. Эпатажная принцесса славилась неординарным поведением, из-за чего была любимицей прессы. Маргарет первая (но не последняя) после Генриха VIII получила разрешение Церкви на развод с мужем. Причиной послужил ее роман с баронетом Родди Ллевеллином, который был младше ее на 17 лет.

Титул скандальной знаменитости позднее перешел к жене принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы. Мало того, что ее заметили с любовником, так она решила в прямом смысле продать своего мужа. В 2010 году репортер притворился индийским бизнесменом и «купил» у Сары Фергюсон встречу с ее бывшем мужем принцем Эндрю за £500 тыс. Он лично заснял, как Сара получает $40 тыс. залога. Сара оправдывалась, что тогда много выпивала и вообще после развода денег стало не хватать, так что она решилась на крайние меры.

Никакой личной жизни

В возрасте 14 лет принц Чарльз в каком-то деревенском пабе заказал вишневый бренди. Все бы ничего, если бы рядом не оказался журналист, который узнал Его Высочество и подслушал его заказ. Позднее принц оправдывался, что это первое, что пришло ему в голову, потому что он слышал, что бренди часто пьют в холодную погоду после охоты.

Сын Чарльза принц Гарри неоднократно появлялся в скандальных хрониках. Его увидели на костюмированной вечеринке в нацистской повязке (за что он потом извинился, сказав, что это был плохой выбор костюма). Потом его засняли играющим в бильярд нагишом в Лас-Вегасе. Юный повеса, конечно, раскаялся, но его поступки оставили пятна на репутации королевской семьи.

Даже Кейт Миддлтон однажды засветилась в небольшом скандале, когда отправились с Уильямом отдыхать в Прованс. И надо же было какому-то фотографу сделать снимки, где герцогиня загорает топлес! Букингемский дворец моментально примчался на защиту герцогини, заявив, что, во-первых, это была частная собственность, а во-вторых, немыслимо, чтобы кто-то делал такие фотографии, не говоря уже о том, чтобы их публиковать.

Если в вас течет голубая кровь, то вниманием прессы вы точно не будете обделены. И если хорошее забывается быстро, то скандалы будут обсуждаться и смаковаться годами.

Подготовила Оксана Кеш