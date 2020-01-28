Правительство пошло навстречу гражданам Северной Ирландии и членам их семей

Отчет о визите премьер-министра Великобритании в Белфаст, опубликованный недавно в газете The Irish Times, гласит: «Правительство Великобритании проверило последовательность договоренностей о семейной миграции, принимая во внимание букву и дух Белфастского Соглашения и признавая, что политические меры не должны создавать стимулы для отказа от британского гражданства теми гражданами, которые могут пожелать сохранить его.

Правительство Великобритании изменит правила, которые устанавливают требования, в соответствии с которыми жители Северной Ирландии могут привозить членов своей семьи в Соединенное Королевство. Это изменение будет означать, что подпадающие под иммиграционные требования члены семьи граждан Северной Ирландии смогут подать заявление на получение иммиграционного статуса Соединенного Королевства в целом на тех же условиях, что и члены семьи ирландских граждан в Соединенном Королевстве.

Этот иммиграционный статус смогут получить члены семей всех жителей Северной Ирландии, независимо от того, имеют ли они британское или ирландское гражданство или оба гражданства сразу, и независимо от того, как они идентифицируют себя».

Чем это «грозит» гражданам Северной Ирландии, которые надеются перевезти к себе родственников из других стран?

В итоге многие граждане Северной Ирландии смогут «спонсировать» неевропейских супругов и других членов семьи, подавая заявки в соответствии со схемой EU Settlement Scheme. Граждане Ирландской республики имеют это право, и идея правительства состоит в том, чтобы у граждан Северной Ирландии были «в целом» такие же возможности.

Новое предложение не относится к более сложным ситуациям, возникающим в результате практической реализации схемы EU Settlement Scheme. Например, схема EU Settlement Scheme не распространяется на людей с иммиграционным статусом члена семьи лица с двойным гражданством.

Отдельный вопрос – положение членов семьи, спонсоров которых уже нет в живых. Home Office заявил, что такие люди не имеют права на статус settled и могут подать заявку только на статус pre-settled, несмотря на то, что в течение пяти лет проживали в Соединенном Королевстве в качестве супругов его граждан. Кроме того, нет уверенности в том, смогут ли эти люди подать заявку на получение статуса settled, когда пять лет проживания в статусе pre-settled истекут, а последний, как известно, не подлежит продлению.

Преимущества схемы EU Settlement Scheme для Северной Ирландии

– Отсутствие сбора за подачу заявления на статус settled в соответствии с EU Settlement Scheme

– Отсутствие необходимости оплачивать медицинскую страховку для получения статуса pre-settled в рамках этой схемы

– Никаких требований к владению английским языком

– Разрешенный срок отсутствия до шести месяцев для граждан, которые имеют статус pre-settled, без потери возможности получить статус settled

– Разрешенный срок отсутствия до пяти лет без потери статуса settled

Этот список неокончательный и может пополниться новыми пунктами в будущем.

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