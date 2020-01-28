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Новый закон против сталкеров защитит от навязчивого внимания

Новый закон против сталкеров защитит от навязчивого внимания
Фото: 123rf.com

Хорошая новость для многих женщин: теперь британский суд вправе издать охранный судебный приказ, который поможет предотвратить нанесение вреда или причинение беспокойства одним лицом («сталкером») другому лицу (жертве). В зависимости от обстоятельств дела судья сможет устанавливать различные ограничения в адрес нарушителя.

Наиболее частые судебные ограничения:

– приказ о недосаждении (non-molestation order) обязывает держаться на расстоянии от перечисленных в приказе лиц;

– приказ о проживании (occupation order) запрещает установленным лицам проживать или находиться на определенной жилой площади;

– запретительный приказ (restraining order) предписывает тому или иному лицу совершать определенные действия в отношении другого лица, либо, напротив, воздерживаться от совершения оговоренных действий.

Прецедент создан

20 января 2020 г. в юридическую силу вошел «Охранный ордер против преследования со стороны сталкеров» (Stalking Protection Order). Возможность издания судебных приказов об охране граждан от навязчивого внимания была впервые прописана в законе от 2019 года. Положения указанного закона вступили в силу в 2020 году благодаря специальному приложению.

В законе представлены следующие положения судебных приказов об охране от преследования:

– приказ может быть получен только по ходатайству, направленному из органов полиции в суд магистратов;

– предусмотрено как наложение ограничений, так и установление требований к преследователю;

– установлена уголовная ответственность за нарушение предписанных ограничений или требований приказа.

Негативный эффект сталкинга будет рассматриваться аналогично причинению физического вреда жертве или оказанию на нее психологического давления и/или порче ее имущества. Он может проистекать из поступков, при совершении которых ответчик осознает или должен осознавать, что его действия неприятны другому лицу, даже если в других обстоятельствах эти поступки могут выглядеть безобидными. К примеру, отправка нежеланных подарков или цветов в сочетании с другим поведением может рассматриваться как преследование.

Полиция теперь также может выписывать подобные ордера против детей и подростков 10-18 лет.

Новый правовой инструмент разработали специально для тех случаев, когда существующие меры воздействия со стороны полиции не всегда применимы:

– сталкинг происходит не в контексте домашнего насилия; или преследователь не является партнером или бывшим партнером жертвы (так называемое «преследование со стороны незнакомого лица»)

– рассматриваемые полицией действия лица не соответствуют или пока не соответствуют критериям уголовной ответственности или жертва не поддерживает сторону обвинения.

Сталкерам – бой!

Только время покажет, насколько эффективно полиция будет использовать этот новый правовой инструмент и какое влияние это окажет на общество в будущем. Данные статистики по уголовным преступлениям в Англии и Уэльсе показывают, что каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина старше 16 лет подвергались домогательствам в той или иной форме.

Минимальный срок действия охранного ордера – два года.

За нарушение его требований предусмотрена уголовная ответственность с максимальной формой наказаний в виде лишения свободы до пяти лет.

Чтобы предотвратить дальнейшее преследование со стороны сталкеров, будь то приближение к жертве или вступление с ней в контакт, ордер оснащен полномочием, позволяющим направлять ответчиков на лечение.

Подробную информацию о новой мере можно найти на сайте gov.uk.

А юристы LF Legal подробно расскажут, как именно действовать, если вы стали жертвой такого преследования.

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