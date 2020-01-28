Январский блюз

Тех из нас, кого хватает до старого Нового года, после него охватывает постпраздничное унылое настроение. В такую пору для меня нет ничего лучше, чем бокал вина долгим январским вечером, тем более если за него не пришлось отдать последние деньги.

К счастью, есть много очень достойных вин по привлекательным ценам, которые помогут скрасить дождливую зиму всем британским любителям вина.

Aldi

Еще несколько лет назад сеть магазинов Aldi признали лучшей с точки зрения выбора вин. И по сей день они придерживаются той же победной стратегии: на полках вы найдете не больше двух марок вин каждого сорта, и каждая из этих марок будет лучшего качества в своей ценовой категории. Вот пара марок белого вина, на которые стоит обратить внимание.

Organic Pinot Grigio Della Venezie – £5,99

Отличное Pinot Grigio с выраженной вкусовой палитрой, мягкое и наполненное вкусом тропических фруктов. За такую цену вино еще и органического происхождения. Аромат пронизан нотами груши и зеленых яблок наряду с акацией и медом. Отлично подойдет к салатам, легкой закуске и как аперитив и поможет вам мысленно перенестись в теплую весну.

Rheingau Riesling – £8,99

Типичный представитель качественного немецкого рислинга для любителей полусухого вина. Вкус наполнен нотами спелого персика и нектарина. Аромат, как и полагается немецкому рислингу, насыщен нотами пряностей и ананаса. Отлично подойдет для азиатской кухни, да и в принципе спасет любую ситуацию, к примеру, поход в гости. Особенно если вы не уверены в чужих предпочтениях.

Lidl

В супермаркетах Lidl придерживаются почти той же стратегии, что и в магазинах Aldi. Вы также получаете наилучшее соотношение «цена-качество» вне зависимости от марки. Однако Lidl предпочитает хранить на полках меньше вин из постоянного набора, чаще предлагая покупателям более интересные и необычные вина. Я рекомендую следующие марки красного:

Frappato Syrah Passo Mastro – £6,99 (£5,99 за Negroamaro)

Это вино интересно тем, что для его приготовления используется необычное сочетание винограда. Если вина Syrah достаточно известны в широких кругах, то вина из винограда Frappato встречаются гораздо реже за пределами Сицилии.

Вино подойдет любителям сухого красного, но не терпкого, а свежего, со вкусом спелой малины. Отлично сопроводит мясные блюда со спагетти или лингуине. Если вы любите красное с более глубокой вкусовой палитрой, можете попробовать Negroamaro Passo Mastro от того же производителся.

Outlook Bay Pinot Noir – £9,99

Обычно вина австралийского региона Central Otago продаются в винных магазинах по более высоким ценам. За цену, которую просит Lidl, вы получаете сбалансированное Pinot Noir со вкусами смородины, клубники и намеком на минеральность. Как и полагается хорошему Pinot Noir, это вино не выделяется сильным запахом. Отлично подойдет к легким мясным блюдам, в том числе блюдам из индейки и окорока или мясным нарезкам.

Tesco

Вопреки мнению многих любителей вина, в Tesco тоже можно найти очень даже хорошие примеры. Основная часть вин на прилавках – известные марки со всего мира. Но среди этих известных марок бывают вина серии Tesco Finest. Сразу оговорюсь, что не все вина этой марки великолепны или представляют собой выгодное соотношение «цена-качество». Но большинство из них стоят внимания.

Tesco Finest Premier Cru Champagne 37.5cl – £12

Шампанское, как ни крути, все-таки лучший стимулятор отличного настроения. Бутылка шампанского – это всегда праздник! При этом совсем не обязательно наслаждаться им только по какому-то торжественному поводу. Это шампанское не ударит по карману и оставит только положительные эмоции. Шампанское уровня Premier Cru отличается более длительной выдержкой. Так что не думайте, что в этой бутылке обычная кислятина – вас ждут элегантные ноты цитруса, яблочного пирога и булочки бриошь.

Majestic Wines

Вина в магазинах Majestic продаются с гарантией качества, за которым следят профессионалы закупки. К сожалению, в таком безграничном выборе очень легко потеряться. С другой стороны, всегда есть кто-то, кто все попробует за вас, а вам подскажет только лучшее.

Alain Grignon Carignan – £7,99 или £5,99 при покупке шести бутылок

Отличный выбор для всех любителей легкого фруктового вина без лишней глубины и лишних вкусов. Сухое, но мягкое, со вкусами красных ягод. Секрет этого вина в среднем возрасте виноградной лозы – 40 лет. В мире виноделия это много. Такая лоза дает только самый лучший и насыщенный виноград, который превращают в мягкое качественное вино.

Barista Pinotage – £9,99 или £8,99 при покупке шести бутылок

Pinotage – идеальное вино для зимней поры. Эти вина отличаются неповторимой смесью аромата кофе, шоколада и вишни, а на языке полнятся вкусами сливы и шелковицы. Pinotage достаточно сложно выбрать, но марка Barista подойдет подавляющему большинству любителей вина, особенно если вы пробуете этот сорт впервые. Хоть вино и не десертное, но вполне себе подходит к сладостям с шоколадом.

Santa Rita 120 Carmenere – £8,99 или £5,99 при покупке шести бутылок

Сорт Carmenere очень похож на всем известный сорт Merlot, однако долгое время он считался вымершим из-за болезней виноградной лозы. Позже оказалось, что лозу Carmenere вывезли в Чили, где, по стечению обстоятельств, ее знали под именем Merlot. Вина обоих сортов винограда очень похожи, однако Carmenere можно узнать по более насыщенной фруктовой палитре и характерному легкому привкусу белого перца. Подойдет к разнообразным домашним блюдам.

Waitrose

Есть мнение, что продукция Waitrose стоит неоправданно дорого. Возможно, это и так, но с выбором вин по доступным ценам у них проблем нет. Упор на качество в магазинах этой сети позволяет нам, покупателям, наслаждаться отличными марками вин, которые в специализированных винных магазинах, как правило, стоят дороже.

Domaine Sainte Rose Le Marin Blanc – £9,99

Несколько лет назад мне лично посчастливилось встретиться с создателем этого вина и попробовать эту марку из первых рук. Философия винодела – делать приятное и понятное вино для обычных людей. Свежий запах зелени наравне с тропическими фруктами настолько притягательны, что остановиться трудно – легко выпиваешь бокал за бокалом. Пробуйте с блюдами из курицы или пейте само по себе.

Yalumba Organic Shiraz – £9,99

Последнее, но не менее вкусное вино в нашем списке понравится всем, кто любит полнотелое, «мясистое» вино. Вина из винограда Shiraz зачастую полнятся вкусами ягодного джема с пикантной остринкой. Плесните немного в бокал, и вы даже не увидите дна – настолько оно насыщенное. Эта органическая марка не ударит по карману и не оставит равнодушными любителей красного.

Как видите, даже в бюджетный январь можно наслаждаться хорошим вином, не сильно бьющим по карману. Конечно, если вы не последователь Dry January и вам ничего не остается, кроме как пережидать это неуютное время со стаканом смузи. Если же вы, как и я, предпочитаете скоротать вечер-другой с бокалом виноградного сока, попробуйте одно из вин моего хит-парада и ощутите – весна близко. А там уже будет совсем другое вино…