﻿﻿﻿﻿﻿

British Airways отменила рейсы в Китай из-за коронавируса

British Airways отменила рейсы в Китай из-за коронавируса
Фото:123rf.com

Авиакомпания приостановила бронирование на прямые рейсы в Пекин и Шанхай

British Airways отменила все рейсы в Китай до 31 января из-за вспышки коронавируса, сообщает Sky News. Авиакомпания также приостановила бронирование мест на прямые рейсы из лондонского аэропорта Хитроу в Пекин и Шанхай до 1 марта.

Представитель BA принес извинения за доставленные неудобства и отметил, что безопасность пассажиров и членов экипажа всегда будет приоритетом номер один для компании.

Тем временем правительство Великобритании готовится эвакуировать своих граждан из Уханя. Всем желающим покинуть город необходимо известить об этом британское посольство. Эвакуационный рейс должен вылететь из Уханя 30 января в 7:00 по местному времени.

За последние сутки в Китае от болезни скончались 26 человек. Количество заразившихся уханьским вирусом составило 5974 человека — это больше, чем во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), или атипичной пневмонии, в 2002-03 гг. Тогда количество заболевших составило 5327 человек.

Представитель службы здравоохранения сообщил, что количество заболевших в Пекине превысило сто человек и продолжает расти. На данный момент в китайской столице зафиксирован один случай со смертельным исходом.

profile-sample2
Болезни печени: диагностика и лечение
29-01-2020
profile-sample2
Две Ирландии могут воссоединиться
29-01-2020
profile-sample2
Британия запустит новую визовую схему для ученых, исследователей и математиков
29-01-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.