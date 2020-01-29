British Airways отменила рейсы в Китай из-за коронавируса

Авиакомпания приостановила бронирование на прямые рейсы в Пекин и Шанхай

British Airways отменила все рейсы в Китай до 31 января из-за вспышки коронавируса, сообщает Sky News. Авиакомпания также приостановила бронирование мест на прямые рейсы из лондонского аэропорта Хитроу в Пекин и Шанхай до 1 марта.

Представитель BA принес извинения за доставленные неудобства и отметил, что безопасность пассажиров и членов экипажа всегда будет приоритетом номер один для компании.

Тем временем правительство Великобритании готовится эвакуировать своих граждан из Уханя. Всем желающим покинуть город необходимо известить об этом британское посольство. Эвакуационный рейс должен вылететь из Уханя 30 января в 7:00 по местному времени.

За последние сутки в Китае от болезни скончались 26 человек. Количество заразившихся уханьским вирусом составило 5974 человека — это больше, чем во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), или атипичной пневмонии, в 2002-03 гг. Тогда количество заболевших составило 5327 человек.

Представитель службы здравоохранения сообщил, что количество заболевших в Пекине превысило сто человек и продолжает расти. На данный момент в китайской столице зафиксирован один случай со смертельным исходом.