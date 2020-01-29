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Европейский парламент ратифицирует соглашение по «Брекзиту»

Европейский парламент ратифицирует соглашение по «Брекзиту»
Фото:flickr.com/european_parliament

Голосование пройдет сегодня в Брюсселе

Европейский парламент утвердит сегодня соглашение по «Брекзиту», в котором обозначены условия выхода Великобритании из Европейского союза, пишет BBC. Перед голосованием члены парламента еще раз обсудят основные положения сделки, однако в сомнений в положительном исходе голосования нет — соглашение подписали королева Великобритании Елизавета II и главы Европейского парламента и Европейской комиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.

Великобритания покинет ЕС 31 января в 23:00 по Гринвичу. С 1 февраля Великобритания перестанет участвовать в заседаниях Европейского парламента, поэтому после сегодняшнего голосования депутаты от других стран попрощаются со своими коллегами на праздничной церемонии. Многие из них появились сегодня в шарфах с надписью always united — «всегда вместе».

Координатор Европейского парламента по «Брекзиту» Гай Верхофстадт отметил на прошлой неделе, что будет скучать по «знаниям, энергии и остроумию» британских коллег. Попрощался с ЕС и лидер партии «Брекзита» Найджел Фарадж, который агитировал соотечественников покинуть альянс с тех пор, как был впервые избран в парламент в 1999 году.

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