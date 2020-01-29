﻿﻿﻿﻿﻿

В Уэльсе законодательно запретили шлепать детей

В Уэльсе законодательно запретили шлепать детей
Фото:123rf.com

Национальная ассамблея выступила против телесных наказаний

Правительство Уэльса одобрило закон о запрете любого вида телесных наказаний для детей, сообщает The Guardian. Он вступит в силу в 2022 году. Сторонники законопроекта поприветствовали решение Национальной ассамблеи, однако их оппоненты опасаются несправедливых обвинений в отношении родителей.

«Я горжусь тем, что мы сделали этот шаг и укрепили правовую защиту детей. Времена изменились, и в современном обществе нет места физическому наказанию. Уэльс выражает солидарность с Шотландией, где подобный закон уже принят», — заявил первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд.

Лейбористы и члены партии Plaid Cymru выступили за запрет шлепков, однако некоторые консерваторы проголосовали против. Член Национальной ассамблеи Уэльса от Консервативной партии Джанет Финч-Сондерс заявила, что правительство начало вмешиваться в частную жизнь. Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Уэльса Джули Морган согласилась с опасениями, однако отметила: «В законодательстве нет ничего, что мешало бы вам защищать своих детей, схватить ребенка, если он выбежал на проезжую часть, или оттащить его от кружки с кипятком».

Запрет положил начало расхождению в законодательствах Уэльса и Англии, поскольку последняя (вместе с Северной Ирландией) пока не собирается вводить подобный закон.

profile-sample2
Болезни печени: диагностика и лечение
29-01-2020
profile-sample2
Две Ирландии могут воссоединиться
29-01-2020
profile-sample2
Британия запустит новую визовую схему для ученых, исследователей и математиков
29-01-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Brickstudio
Brickstudio
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.