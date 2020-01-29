В Уэльсе законодательно запретили шлепать детей

Национальная ассамблея выступила против телесных наказаний

Правительство Уэльса одобрило закон о запрете любого вида телесных наказаний для детей, сообщает The Guardian. Он вступит в силу в 2022 году. Сторонники законопроекта поприветствовали решение Национальной ассамблеи, однако их оппоненты опасаются несправедливых обвинений в отношении родителей.

«Я горжусь тем, что мы сделали этот шаг и укрепили правовую защиту детей. Времена изменились, и в современном обществе нет места физическому наказанию. Уэльс выражает солидарность с Шотландией, где подобный закон уже принят», — заявил первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд.

Лейбористы и члены партии Plaid Cymru выступили за запрет шлепков, однако некоторые консерваторы проголосовали против. Член Национальной ассамблеи Уэльса от Консервативной партии Джанет Финч-Сондерс заявила, что правительство начало вмешиваться в частную жизнь. Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Уэльса Джули Морган согласилась с опасениями, однако отметила: «В законодательстве нет ничего, что мешало бы вам защищать своих детей, схватить ребенка, если он выбежал на проезжую часть, или оттащить его от кружки с кипятком».

Запрет положил начало расхождению в законодательствах Уэльса и Англии, поскольку последняя (вместе с Северной Ирландией) пока не собирается вводить подобный закон.