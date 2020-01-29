Британия запустит новую визовую схему для ученых, исследователей и математиков

Новая ускоренная визовая схема для привлечения ведущих мировых ученых, исследователей и математиков будет запущена в феврале.

Это решение вытекает из прошлогоднего обязательства британского премьер-министра поставить науку, исследования и инновации на первое место в правительственной повестке дня.

Этот визовый маршрут не будет ограничивать количество людей, которые смогут приехать в Великобританию, что свидетельствует о том, что правительство готово поддержать выдающиеся таланты со всего мира.

Маршрут «Глобальный талант» заменит визовый маршрут Tier 1 «Исключительный талант». Впервые британские исследования и инновации будут поддерживать кандидатов из научного и исследовательского сообщества.

Новый маршрут – это:

– новая ускоренная схема, которая позволит британским исследовательским проектам, получившим признанные престижные гранты и награды, в том числе от Европейского космического агентства и Японского агентства по науке и технологиям, привлекать лучших мировых специалистов в интересах высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов и соответствующих государственных научно-исследовательских учреждений.

Схема позволит быстро перейти к этапу подачи заявления на визу.

– удвоение количества стипендий, таких как стипендия Марии Склодовской-Кюри и стипендии Европейского исследовательского совета;

– обеспечение полного доступа зависимых членов семьи владельца основной визы к рынку труда Великобритании;

– гибкость, то есть человеку необязательно надо иметь предложение о трудоустройстве до прибытия в Великобританию или быть связанным с конкретным работодателем;

– ускоренный путь к получению постоянного вида на жительства для всех ученых и исследователей, которые получили визу по этому маршруту;

– освобождение от требований по отсутствиям для исследователей и их зависимых членов семьи, если они обязаны работать за границей в рабочих целях при условии, что они не будут оштрафованы при подаче заявления на постоянный вид на жительство.

Изменения являются только частью начальных этапов более широких реформ, которые позволят людям с научно-исследовательским опытом мирового уровня приехать в Великобританию как можно скорее.

Правительство продолжает тесно сотрудничать с научным сообществом для работы над иммиграционным законодательством и привлечением в страну лучших кадров в области науки и разработок.

Иммиграционные правила по вышеуказанным визовым изменениям примут 30 января 2020 года. Они вступят в силу 20 февраля 2020 года.

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