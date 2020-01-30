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Аномально толстая сова найдена в Саффолке

Аномально толстая сова найдена в Саффолке
Фото:owl-help.org.uk

Из-за набранного лишнего веса птица не могла взлететь

В Саффолке найдена аномально толстая дикая сова, которая из-за переедания не могла взлететь, пишет BBC. Люди обнаружили птицу в сточной канаве в окружении задушенных мышей и других грызунов.

Сову отвезли в местный заповедник Suffolk Owl Sanctuary, где специалисты установили ее вид — домовый сыч или Athene noctua — и взвесили. Работник заповедника Руфус Самкин рассказал, что сова весила 245 г. — на треть больше нормы для женской особи этого вида.

Фото: owl-help.org.uk

Пернатое посадили на строгую диету — под наблюдением персонала сова уже сбросила 30 г. Она поживет в неволе еще некоторое время, а затем сотрудники выпустят ее в естественную среду обитания. «Для диких птиц такой вес нехарактерен, однако из-за мягкой зимы и обилия еды она здорово располнела. Будем надеяться, что птица усвоила урок и больше не будет объедаться», — добавил Руфус.

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